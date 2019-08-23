Dünya Amazonlarda çevresel afet
AMERİKA

Amazonlar'da çevresel afet

Artktik bölgesi ve Grönland’da buzul erimeleri devam ederken, dünyaya bir kötü haber de mavi kürenin akciğerleri Amazonlar’dan geldi. Amazon ormanlarında devam eden yangınlar artık küresel bir çevre felaketine dönüşme eğilimde. Yangın uzaydan da görülebiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Amazon Ormanları Yangını
Amazon Ormanları Yangını

Devasa yangının dumanları pazartesi günü 2 bin 735 bin kilometre uzaklıktaki Sao Paulo’ya ulaştı. Şehir, dumanların yoğunlaşmasıyla gündüz vakti karanlığa gömüldü.

Gündüz geceye döndü

Brezilya’nın Amazon ormanlarında haftalardır devam eden yangından yükselen dumanlar NASA tarafından görüntülendi. Binlerce kilometreyi aşan dumanlar Sao Paulo şehrini kaplarken, Brezilya Uzay Araştırmaları Merkezi 2019 yılı başından itibaren 73 bin yangının tespit edildiğini açıkladı.Amazonlarda haftalardır devam eden yangının dumanlarının Sao Paulo’ya ulaşmasıyla şehir bir saat boyunca karanlığa gömüldü.

Acil durum ilan edildi

Yalnızca dün büyük kısmı Amazonlarda devam eden 9 bin 500 yeni orman yangınının çıktığı görüntülenirken NASA, geçtiğimiz 10 günde Amazonas, Rondonia, Para ve Mato Grosso’daki yangınlardan yükselen dumanların uydu görüntülerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Peru sınırındaki Acre eyaleti de yükselen alevler nedeniyle geçtiğimiz Cuma günü çevresel acil durum ilan etmişti.


  • Bolsonaro'ya büyük tepki
  • Jair Bolsonaro
  • Yangınlar, Amazon’un geleceği için duyulan endişeleri arttırırken Brezilya’nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Yangınların büyümesinden sorumlu tutulan Bolsonaro’nun, yangınları ‘çevre örgütlerinin çıkardığını’ iddia etmesi tepkiyi daha da artırdı. İddiasıyla ilgili kanıtı olmadığını belirten Bolsonaro’nun ‘sadece öyle hissettiğini’ söylemesi dikkat çekti.

Amazon ormanları yangınlarla yok olma noktasında
DÜNYA
Amazon ormanları yangınlarla yok olma noktasında
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