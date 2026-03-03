Yeni Şafak
Amerikalıların yüzde 77'si İran'ın yerini bilmiyor

3/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
10 kişiden yaklaşık 8’i İran’ın yerini bilmiyor.
ABD’de 2020 yılında yapılan bir kamuoyu araştırması, seçmenlerin coğrafi bilgi düzeyine ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

Morning Consult ile Politico iş birliğiyle 4-5 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ankette, kayıtlı Amerikalı seçmenlere
İran’ın harita üzerindeki yeri
soruldu.

Yalnızca yüzde 23’ü İran’ın konumunu doğru şekilde işaretleyebildi

Araştırmaya göre, katılımcılara etiketlenmemiş bir dünya haritası gösterildiğinde yalnızca yüzde 23’ü İran’ın konumunu doğru şekilde işaretleyebildi. Daha dar kapsamlı, Orta Doğu bölgesine odaklanan bir harita sunulduğunda ise doğru yanıt oranı yüzde 28’e yükseldi.

Kamuoyunda dış politika tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde yapılan anket,
ABD ve İsrail’in İran’a savaş açtığı
şu günlerde yeniden gündeme geldi.
Seçmenlerin önemli bir bölümünün İran’ın coğrafi konumuna ilişkin temel bilgiye sahip olmaması üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı “
Amerika savaşlar yerine eğitime yatırım yapmalı
” şeklinde yorumlar yaptı.

