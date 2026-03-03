Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
ABD'nin hesabı tutmadı

ABD'nin hesabı tutmadı

04:003/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Mart 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Türkiye 2025'te yüzde 3,6 büyüdü

Türkiye ekonomisi, 2025'in son çeyreğinde yüzde 3,4, yılın tamamında ise yüzde 3,6 büyüdü. Böylece ekonominin kesintisiz büyüme serisi 22 çeyreğe taşındı. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın 1,6 trilyon dolara yaklaştığı 2025'te, kişi başına düşen gelir 18 bin 40 dolarla rekor kırdı.

Bir günde üç uçak kaybetti

İran’la tırmanan çatışmada ABD bir günde üç savaş uçağı kaybederken, Kuveyt’teki üs ve büyükelçilik hedef alındı. Washington’da “kontrolden çıkabilir” endişesi büyürken, Pentagon hava savunma stoklarının hızla tükendiği uyarısında bulunuyor. ABD'nin geçen üç günde kayıpları artarken, ne kendi üslerini ne de müttefiklerini saldırılardan koruyamadığı görülüyor.

Kartal gözünü yukarı dikti

Ara transfer döneminde takıma katılan isimlerle birlikte üst üste galibiyetler alan Beşiktaş’ta kara bulutlar dağılıyor. Siyah-beyazlılar, oynayacağı 3 derbiyi kazanarak, rakiplerinin puan kayıplarını fırsata çevirerek yükselmek istiyor.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ayı kira zammı hesaplama 2026: Ev ve iş yeri kira artışı ne kadar olacak, beklenti ne yönde?