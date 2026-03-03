ABD'nin hesabı tutmadı

Bir günde üç uçak kaybetti

İran’la tırmanan çatışmada ABD bir günde üç savaş uçağı kaybederken, Kuveyt’teki üs ve büyükelçilik hedef alındı. Washington’da “kontrolden çıkabilir” endişesi büyürken, Pentagon hava savunma stoklarının hızla tükendiği uyarısında bulunuyor. ABD'nin geçen üç günde kayıpları artarken, ne kendi üslerini ne de müttefiklerini saldırılardan koruyamadığı görülüyor.