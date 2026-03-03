ABD'nin hesabı tutmadı

Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Türkiye 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
Türkiye ekonomisi, 2025'in son çeyreğinde yüzde 3,4, yılın tamamında ise yüzde 3,6 büyüdü. Böylece ekonominin kesintisiz büyüme serisi 22 çeyreğe taşındı. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın 1,6 trilyon dolara yaklaştığı 2025'te, kişi başına düşen gelir 18 bin 40 dolarla rekor kırdı.
Bir günde üç uçak kaybetti
İran’la tırmanan çatışmada ABD bir günde üç savaş uçağı kaybederken, Kuveyt’teki üs ve büyükelçilik hedef alındı. Washington’da “kontrolden çıkabilir” endişesi büyürken, Pentagon hava savunma stoklarının hızla tükendiği uyarısında bulunuyor. ABD'nin geçen üç günde kayıpları artarken, ne kendi üslerini ne de müttefiklerini saldırılardan koruyamadığı görülüyor.
Kartal gözünü yukarı dikti
Ara transfer döneminde takıma katılan isimlerle birlikte üst üste galibiyetler alan Beşiktaş’ta kara bulutlar dağılıyor. Siyah-beyazlılar, oynayacağı 3 derbiyi kazanarak, rakiplerinin puan kayıplarını fırsata çevirerek yükselmek istiyor.