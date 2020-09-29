Amerikan vatandaşı Hafter için hesap zamanı: Davaya katılmazsa 125 milyon dolarlık tazminat ödeyecek Libya'nın darbeci generali Hafter, işlediği savaş suçları nedeniyle bugün Virginia Mahkemesi'nde hesap verecek. Dava dosyasında Amerikan vatandaşı olan Hafter'in Libya’da işlediği suçlara dair çok sayıda fotoğraf yer alıyor. Hafter'in telekonferans yöntemi ile davaya katılması bekleniyor. Katılmadığı taktirde 'gıyabi hüküm' süreci başlatılacak ve Hafter 125 milyon dolarlık tazminat davasının kaybeden tarafı olacak.

Haber Merkezi 29 Eylül 2020, 09:20 Son Güncelleme: 29 Eylül 2020, 09:25 Yeni Şafak