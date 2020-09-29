Amerikan vatandaşı Hafter için hesap zamanı: Davaya katılmazsa 125 milyon dolarlık tazminat ödeyecek

Libya'da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan Hafter'in işlediği savaş suçları nedeniyle Virginia Mahkemesi'nde yargılaması başladı.
Amerikan vatandaşı olan Hafter'e yönelik açılan davada, Libya’da katledilen üç kişinin ailelerinin suçlamaları yer alıyor.
125 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI
Libyalı dört aile, ölümler nedeniyle Hafter’den 125 milyon dolar tazminat talep ediyor. Virginia Doğu Bölge Mahkemesi’nde gıyabında yargılanan Hafter’in dava tazminatı olarak ABD’deki mal varlığına el konulması söz konusu.
HAFTER KATILMAZSA DAVAYI KAYBEDECEK
Hafter'in bugünkü duruşmaya telekonferans yöntemi ile katılması bekleniyor zira dava sürecine katılmaması nedeniyle ‘gıyabi hüküm’ (default motion) süreci başlatılacağı ve Hafter davanın kaybeden tarafı olacak.
- MÜLKLERİNE EL KONULABİLİR
- Hafter’in davayı kaybetmesi durumunda ülkedeki mülklerine tazminat karşılığında el konulmasının söz konusu olacak.