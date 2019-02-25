Anglikan Kilisesi: Brexit’ten sonra yoksullar için 5 gün dua edin

Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Anglikan Kilisesi’nin meclisinde yaptığı konuşmada, Brexit ile birlikte yaşanacak ekonomik belirsizliği en çok yoksulların hissedeceğini; bu nedenle cemaatlerin onlar için dua etmeleri gerektiğini söyledi.

Welby yaptığı konuşmada, "Brexit ile beraber yaşanacak zorluklara ve belirsizliklere karşı hazırlıklı olmalıyız ve hiçbir rahatsız edici gücün toplumumuzu bölmesine izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Başpiskopos, ekonomik uyarıların yok sayılamayacağını ve en çok da korunmasızlara odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Guardian gazetesindeki habere göre Welby, geçtiğimiz ay anlaşmasız Brexit’in hem siyasi hem de ahlaki anlamda bir başarısızlık olacağını açıklamıştı.

FOTOĞRAF 8 The Sun bugün çarpıcı bir manşetle çıktı. Manşetinde kelime oyunu yapan The Sun alaylı bir şekilde See you laterı Avrupa Birliği'nin kısaltması EU şeklinde değiştirerek See EU later AB görüşürüz başlığına dönüştürdü. İskoçya'da yayımlanan Scottish Daily Mail gazetesi, Biz ayrıldık manşetini attı. Scottish Daily Mail gazetesi 43 yıl sonra Birleşik Krallık AB prangasından kurtuldu alt başlığını kullandı. Daily Mirror da, Biz ayrıldık manşetini kullandı. Metro gazetesi ise, Birleşik Krallık bölündü manşetini attı. Gazete erken baskı yaptığı için referandum sonuçlarını bilemedi. AB'de kalalım diyenlerin kafa kafaya bir zafer kazandığını belirten Metro, UKIP lideri Nigel Farage'ın yenilgiyi kabul ettiğini yazdı. Daily Express , Birleşik Krallık için tarihi gün manşetini kullandı. City A.M. gazetesi de, Şehirde uzun gece manşetini kullandı. Bir diğer günlük gazete I ise Ayrıldık, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması küresel şok yarattı manşetini kullandı. İngiliz basını 'Brexit'i böyle gördü İngiliz basını 'Brexit'i böyle gördü İngiltere'de dün yapılan referandumda seçmenler ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına karar verdi.İngiliz basınında referandum sonuçları manşetlere böyle yansıdı.



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