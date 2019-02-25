Dünya Anlaşmasız Brexit en riskli senaryo olarak görülüyor
AVRUPA

'Anlaşmasız Brexit' en riskli senaryo olarak görülüyor

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, anlaşmasız Brexit'e ilişkin "Finansal istikrar, piyasa bütünlüğü ve devamlılık perspektifi açısından mart ayının sonunda geçiş anlaşması olmaksızın (AB'den) çıkış yapılması, finansal hizmetler endüstrisi için en riskli senaryo" dedi.

Haber Merkezi AA
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmaksızın ayrılmasının finansal istikrar açısından en riskli senaryo olduğunu söyledi.

Carney, Londra'da düzenlenen basın toplantısında, "Finansal istikrar, piyasa bütünlüğü ve devamlılık perspektifi açısından mart ayının sonunda geçiş anlaşması olmaksızın (AB'den) çıkış yapılması, finansal hizmetler endüstrisi için en riskli senaryo." ifadesini kullandı.

Carney, İngiltere'nin AB'den çıkışının ardından türev piyasalarında işlemlerin devamı konusunda gerekli önlemlerin alınmasına devam edileceğini vurguladı.

Carney, 12 Şubat'ta ise "Brexit'e ilişkin bir çözümün bulunması herkesin çıkarına. Anlaşmasız ayrılık bu ülke için ekonomik şok oluşturur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiliz ekonomisi, geçen yıl itibarıyla son altı yılın en düşük performansını göstererek, yüzde 1,4 seviyesinde büyüme kaydetmişti.

İngiltere Merkez Bankası, bu ay başında 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye, 2020 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e indirdiğini açıklamıştı.

İngiliz parlamentosundan Brexit kararı
DÜNYA
İngiliz parlamentosundan Brexit kararı
Dolmabahçede inanılmaz maç

Dolmabahçede inanılmaz maç

​Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Riskli bina kalmayacak

Riskli bina kalmayacak

Süreç 20 yıl içerisinde tamamlanacak.
Duygusal gol!

Duygusal gol!

​Milli futbolcu derbide attığı gole sevinmedi.
MültecilereNazi uygulaması

MültecilereNazi uygulaması

Avusturya'da ırkçıların son yasağı pes dedirtti.
Avrupadangeri adım

Avrupadangeri adım

​Maduro'yu devirmek için her yolu deneyen ABD'yi uyardılar.
Benzin vemotorine zam

Benzin vemotorine zam

Zamlar bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.

IMFyle işimiz yok

IMFyle işimiz yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin borcunu biz bitirdik.

5 Nisanda taşınıyor

5 Nisanda taşınıyor

Atatürk Havalimanı'ndaki son uçuş 7 Nisan'da.
Aday olamadı

Aday olamadı

Mersin İl Seçim Kurulu veto etti, son kararı YSK verecek.
3 maaş devletten

3 maaş devletten

​Bakan Selçuk işveren için müjdeli haber verdi.
2,5 milyon yeni istihdam

2,5 milyon yeni istihdam

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, istihdam seferberliği programında önemli açıklamalar yaptı.
Tanınmaz hale geldi

Tanınmaz hale geldi

​Her zaman kullandığı ürün genç kadını bu hale getirdi.

Kurtulurlarsa kırbaçlanacaklar

Kurtulurlarsa kırbaçlanacaklar

​İran'da 73 kişi sahte içkiden hastanelik oldu.
HDPliler Saadet için çekildi

HDPliler Saadet için çekildi

​Saadet'in il başkanı teşekkür ede ede bitiremedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.