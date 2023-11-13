Anne babaları doktorlar oldu

İsrail’in 7 Ekim’den itibaren yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze’de, insanlık dramı yaşanıyor. Sağlık ocağı, hastane, ambulans demeden bomba yağdıran işgal devletinin saldırılarından en çok ise çocuklar etkileniyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Organizasyonu’na göre, bölgede 5 binden fazla çocuk yetim ve öksüz kaldı. Yeni Şafak’a açıklama yapan organizasyonun İletişim Müdürü Farıs Al- Jawad “Saldırılar nedeniyle yaralanıp hastaneye getirilen kimsesiz çocuklara doktorlar ve sağlık çalışanları bakıyor. Bu çocukların teslim edilecek hiçbir aile üyesi bulunmuyor” dedi. İnsanlık dramının yaşandığı Gazze’deki kimsesiz çocuklar, bazen yol kenarında, bazen ise hastane bahçesinde bulunduğunu belirten Jawad, “Saldırıların şiddetli olması her geçen gün kimsesiz çocukların sayısını arttırıyor. Çocuklar tedavi ediliyor fakat ebeveynleri İsrail tarafından öldürüldüğü için kimseye teslim edilemiyor. Çocuklar içinde sadece ailesi vefat edenler yok. Aynı zamanda aileler de birbirini kaybettiği için, anne babalar yaşıyor olsa bile şu an kayıplar ve bu nedenle çocuklara sahip çıkabilecek hiçbir ebeveyn yok” diye konuştu.

RUHLARIN YARALARINI DA SARIYORLAR

Cibaliye Kampı’nın vurulmasından sonra çok sayıda kimsesiz çocuğun Şifa Hastanesi’ne getirildiğini ifade eden Jawad, “Meslektaşlarımızdan biri kimsesiz olan çocukların çoğunun buraya geldiğini söyledi. Ebeveynleri olmadan, aileleri olmadan yaşam mücadelesi veren çocukları sakinleştirebilmek çok zor oluyor. Hastaneye onlarla birlikte hiç kimse gelmediği için ekip arkadaşlarımız çocuklarla birlikte kalmak zorunda kalıyor. Bir yandan yaralıları tedavi ediyor, bir yandan da kimsesiz çocuklara bakıyoruz. Hastaneye sığınan siviller de kimsesiz çocuklara sahip çıkıyor. Gıda krizi yaşandığı için onları besleyeceğimiz mamalar yok denecek kadar az. Bu çocukların ne olacağı büyük bir belirsizlik” şeklinde konuştu.

YOL KENARINDA ÖLÜ ÇOCUKLAR BULUNUYOR

Yol kenarlarında tek başına olan çocukların da hastaneye getirildiğini ifade eden Jawad, “Aileleri olmadığı için sahip çıkan da olmuyor. Yol kenarında çocukları gören Gazzeliler hastaneye getiriyor fakat yol kenarında olan çocuklar bazen ölü halde bulunuyor. Burada yaşanan insanlık dışı yaşam mücadelesi artık her geçen gün daha da zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

SAYILARI TESPİT EDİLEMİYOR

Her yaş grubundan çocuğun kimsesiz kaldığını vurgulayan Jawad, “Yenidoğan kimsesiz çocuklar oksijen yetersizliği olduğu için hayatını kaybediyor. Yaşları 2-5 arası olan çocuklar ise kimsenin koruması altında değil. Ölümlerin artmasıyla kimsesiz kalan çocukların sayısı da artıyor. Bu çocukların şu an durumu çok kötü” değerlendirmesi yaptı.

BABASI GİBİ YETİM KALDI

Gazze’de kimsesiz kalan binlerce çocuktan biri de Julia oldu. İsrail’in saldırılarının yoğun bir şekilde olduğu Deir Al-Balah’da Gazzeli Julia, ailesinden tek kurtulan çocuk. Babası Musab ve eşi Aya, Musab’ın kardeşi Muhammed ve kız kardeşleri Afnan ve Bisan, İşgalci İsrail’in bombardımanı sonucu şehit oldu. İşgalci İsrail kuvvetleri 2004 yılında Musab’ın babasını ve annesini öldürerek onu yetim bırakmıştı. 2004’ten beri ailesine maddi manevi destek olan Musab, herkes tarafından çok sevilirdi. Musab’ın işgalciler tarafından şehit edilmesiyle kızı Julia’da 4 yaşında yetim kaldı. Kimsesiz kalan Julia’ya hiç tanımadığı bir Gazzeli sahip çıkıyor.







