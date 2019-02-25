Dünya Annesini öldürüp köpeğine yedirdi
AVRUPA

​Annesini öldürüp köpeğine yedirdi

Annesini öldürüp köpeğine yedirdi

Madrid'de yaşayan 66 yaşındaki kadının kaybolması üzerine polis harekete geçti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu bilinen oğlu Alberto Sanchez Gomez'in evini arayan polisler, korkunç bir tabloyla karşılaştı. Gomez, annesini öldürerek köpeğine yedirdi.

Haber Merkezi Diğer
26 yaşındaki Alberto Sanchez Gomez, gözaltına alındı.
26 yaşındaki Alberto Sanchez Gomez, gözaltına alındı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de, bir süredir kayıp olan Maria Soledad Gomez’in (66) bulunması için başlatılan soruşturma ülkenin en korkunç cinayetini ortaya çıkardı. Arama çalışmaları kapsamında kadının, işsiz ve uyuşturucu bağımlısı olan oğlu Alberto Sanchez Gomez’in (26) evi arandı.

Yetkililer Gomez’in evine gittiğinde kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Polis, Gomez’in annesinin cansız bedenini evde çürümüş halde buldu. Kadının vücudunun bin parçaya bölündüğünü belirleyen polis, “15 yaşında babasını kaybeden, 2 kardeşi daha olan Alberto, annesini öldürdü ve vücut parçalarını pişirerek köpeğine yedirdi” bilgisi verdi.

Adım atamıyordu şimdi kilometrelerce yürüyor
HAYAT
Adım atamıyordu şimdi kilometrelerce yürüyor

Turistler Doğu Ekspresi keyfini turizm treni'nde yaşayacak
HAYAT
Turistler Doğu Ekspresi keyfini turizm treni'nde yaşayacak

Çakıl taşlarına minyatür tablolar
HAYAT
Çakıl taşlarına minyatür tablolar
Tanzim bakliyat satışları başlıyor

Tanzim bakliyat satışları başlıyor

Başkent'in 30 ayrı noktasında satılacak.
Her şeyi anlattılar

Her şeyi anlattılar

​FETÖ soruşturmasında yakalanan şüphelilerden 198'i itirafçı oldu.
Nisanda gündeme gelebilir

Nisanda gündeme gelebilir

​AK Parti'den yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklama.
Destursuz uçamayacak

Destursuz uçamayacak

Samsunlu makine ustası sportif uçak motoru yaptı.
Şişlide çöp krizi

Şişlide çöp krizi

​Maaşlarını alamayan işçiler, iş bırakma eyleminde.
İstanbula bahar geliyor

İstanbula bahar geliyor

​Hafta sonunu karlı geçiren İstanbul için açıklama.
Türkler Beyaz Kıtada

Türkler Beyaz Kıtada

​Bakan müjdeyi verdi: Bilim üssümüzü kurduk.
Karpata veda

Karpata veda

​Tarihçi Kemal Karpat için cenaze töreni düzenlendi.

Eleştirileri takma Trump

Eleştirileri takma Trump

Kuzey Kore'den ABD Başkanı'na 'olumlu' çağrı.
Gülenin özel doktoruna gözaltı

Gülenin özel doktoruna gözaltı

Sağlık çalışanlarına FETÖ operasyonu başlatıldı.
Turizm treni geliyor

Turizm treni geliyor

Bakan Ersoy: Alternatif güzergah ve tren olacak.
Türkiyeye yatırım 13 milyar doları aştı

Türkiyeye yatırım 13 milyar doları aştı

​Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkati çeken açıklama.
Binbir surat Pehlül yakalandı

Binbir surat Pehlül yakalandı

​JİTEM'ci albayım deyip birçok kişiyi dolandırdı.
150 yıl önce İstanbul

150 yıl önce İstanbul

​Beyazıt Kulesi'nden kadim şehre panoramik bakış.
Muvazzaflara FETÖ kıskacı

Muvazzaflara FETÖ kıskacı

67'si muvazzaf asker 101 kişi hakkında gözaltı kararı.
Borsa coştu

Borsa coştu

​Hızla 105 bin seviyesine doğru gidiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.