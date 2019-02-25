​Annesini öldürüp köpeğine yedirdi

İspanya’nın başkenti Madrid’de, bir süredir kayıp olan Maria Soledad Gomez’in (66) bulunması için başlatılan soruşturma ülkenin en korkunç cinayetini ortaya çıkardı. Arama çalışmaları kapsamında kadının, işsiz ve uyuşturucu bağımlısı olan oğlu Alberto Sanchez Gomez’in (26) evi arandı.

Yetkililer Gomez’in evine gittiğinde kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Polis, Gomez’in annesinin cansız bedenini evde çürümüş halde buldu. Kadının vücudunun bin parçaya bölündüğünü belirleyen polis, “15 yaşında babasını kaybeden, 2 kardeşi daha olan Alberto, annesini öldürdü ve vücut parçalarını pişirerek köpeğine yedirdi” bilgisi verdi.

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