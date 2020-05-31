Anonymous 'savaş' ilan etti Minneapolis belediye ve polisinin web siteleri çöktü

ABD'nin Minneapolis kentinde pazartesi günü silahsız siyah George Floyd'un beyaz polis Derek Chauvin tarafından boğularak öldürülmesini protesto için başlayan gösteriler ülke çapında isyana dönüşür ve birçok kentte Ulusal Muhafızların konuşlanması, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesine rağmen durulmazken, Anonymous da devreye girdi.

Genelde siyasi olayları protesto için hükümetler ve şirketlere siber saldırılar düzenleyen uluslararası hackaktivist grubu, George Floyd protestolarına destek veren ve Minneapolis Polis Teşkilatına (MPD) 'savaş' ilan eden açıklamalar yaptı.

MPD ve sokağa çıkma yasağı ilan eden şehir belediyesinin web sitelerinin çökmesi sosyal medyada Anonymous'un eylemi olarak yorumlandı.