Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Anonymous savaş ilan etti Minneapolis belediye ve polisinin web siteleri çöktü
AMERİKA

Anonymous 'savaş' ilan etti Minneapolis belediye ve polisinin web siteleri çöktü

George Floyd protestolarına destek veren ve Minneapolis Polis Teşkilatına (MPD) 'savaş' ilan eden Anonymous'un şehrin polis teşkilatı ve belediyesinin web sitelerinin çökmesine yol açan saldırı düzenlediği sanılıyor.

Haber Merkezi Diğer
Anonymous şehrin polis teşkilatı ve belediyesinin web sitelerini çökertti.
Anonymous şehrin polis teşkilatı ve belediyesinin web sitelerini çökertti.

ABD'nin Minneapolis kentinde pazartesi günü silahsız siyah George Floyd'un beyaz polis Derek Chauvin tarafından boğularak öldürülmesini protesto için başlayan gösteriler ülke çapında isyana dönüşür ve birçok kentte Ulusal Muhafızların konuşlanması, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesine rağmen durulmazken, Anonymous da devreye girdi.

Genelde siyasi olayları protesto için hükümetler ve şirketlere siber saldırılar düzenleyen uluslararası hackaktivist grubu, George Floyd protestolarına destek veren ve Minneapolis Polis Teşkilatına (MPD) 'savaş' ilan eden açıklamalar yaptı.

MPD ve sokağa çıkma yasağı ilan eden şehir belediyesinin web sitelerinin çökmesi sosyal medyada Anonymous'un eylemi olarak yorumlandı.

Abone Ol Google News
Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

​İsimleri ifşa edince sahte raporla hastaneye kapattılar!
Avrupanın son 24 saati

Avrupa'nın son 24 saati

​İşte ülke ülke son durum.
428 yerde kaldırıldı

428 yerde kaldırıldı

​Bakanlık, detaylı bir açıklama yaptı.
Azalmaya <br>devam ediyor

Azalmaya
devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Dink Vakfı'na <br>tehdide tutuklama

Dink Vakfı'na
tehdide tutuklama

​Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi.
Tütüne karşı <br>gençlerle mücadele

Tütüne karşı
gençlerle mücadele

Erdoğan, tütüne hayır gününde konuştu.
Kuyuönü Hes Projesi

Kuyuönü Hes Projesi

​10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak
Gizli mektuplar açılacak

Gizli mektuplar açılacak

Yasal mücadele milyonlarca dolara mal oldu.

Dev proje açıldı

Dev proje açıldı

Sultan 2. Abdülhamit yaptırmıştı, yeniden şifa dağıtacak.
ABD yangın yeri!

ABD yangın yeri!

​Protestolar kontrolden çıktı.
İslam'ın iki düşmanı<br>cehalet ve bilgisizlik<br>

İslam'ın iki düşmanı
cehalet ve bilgisizlik

​Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan dünü ve bugünü değerlendirdi.
İstanbul için 3 günlük uyarı

İstanbul için 3 günlük uyarı

​Meteoroloji'den tüm yurdu etkileyecek yeni tahmin.
Joker gerçek oldu!

Joker gerçek oldu!

​Bu görüntüler akıllara o sahneyi getirdi.
Şehidin eşi<br> yürekleri dağladı

Şehidin eşi
yürekleri dağladı

​'Helalleşemedik bile, kızım için sabrediyorum.'
Polis arabası göstericileri ezdi

Polis arabası göstericileri ezdi

​ABD'den şok eden şiddet görüntüleri.
Türkiye'nin yüz akı

Türkiye'nin yüz akı

Küresel ekonomide Türkiye çok avantajlı bir yere oturacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.