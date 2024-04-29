AP kaygısıyla söylem değiştirdiler

Avrupa Parlamentosu’nun 705 üyeliği için 9 Haziran’da yapılacak seçime Türklerin oluşturduğu partiler de katılacak. Seçime yoğun şekilde hazırlanan partiler arasında Almanya’da Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak (DAVA) ve İsveç’te Farklı Renkler Partisi (NYANS) ile BIG Partisi’nin oluşturduğu ittifak da var. AP seçimlerinde temsil şansı yakalamak için yoğun bir propaganda çalışması yürütülen NYANS Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı.

AP’ye bu konuları gündeme getirmek için girmek istediklerini vurgulayan Yüksel, “AP, Filistin konusunda önemli bir konumda. Bütün yaptırım ve destek kararları burada alınıyor. Bu sebeple destek çok önemli. Bu konular üzerinde duracağımızı açıkladığımızda büyük destek gördük. İsrail’i destekleyen siyasiler de seçim kaygısı ile Filistin’i destekliyor gibi görünme çabasına girdiler. Söylemleri Filistin’i destekler nitelikte ancak icraat yok. Mesela İsveç’teki Sol Parti, Filistin için yapılan gösterilere katılıyor ama aynı zamanda Meclis’teki oturumda İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.