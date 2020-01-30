AP Raportörü Sanchez'den Yunan milletvekiline tepki

Gündem

Depremden etkilenen Süryani kilisesine yardım ulaştırıldı: Biz bütün Türkiye’ye dua ediyoruz

İHH İnsani Yardım Vakfı, Elazığ'daki depremde hasar gören Süryani Kadim Kilisesi'ne AFAD’ın yönlendirmesiyle çadır, gıda, elektrikli soba ve battaniye yardımında bulundu. İHH ayrıca deprem sebebiyle hasar gören kilisenin bahçesine çadır kurulumu gerçekleştirdi. Süryani Kadim Kilisesi Ruhani Rahibi Muşe Dağ, "Allah memleketimizi kazadan, kötülükten korusun. Biz bütün Türkiye’ye dua ediyoruz. İnsanlarımız öldü kolay bir şey değil. Allah bir daha yaşatmasın” dedi.