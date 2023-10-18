Arap dünyasından zoraki göç tepkisi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Mısır’a veya Ürdün’e “itilmemesi” konusunda uyarıda bulunarak, “Ürdün’de mülteci olmayacak, Mısır’da da mülteci olmayacak. Bu bir kırmızı çizgidir. Çünkü bunun bazı olağan şüphelilerin sahada fiili sorunlar çıkarmaya yönelik planı olduğunu düşünüyorum” dedi. Siyonist hükümetle normalleştirme görüşmelerini geçtiğimiz günlerde sona erdiren Suudi Arabistan’da da Bakanlar Kurulu, dün yaptığı açıklamayla İsrail’in Filistin halkına yönelik zorunlu göç çağrılarını reddederek, Gazze Şeridi’ndeki ablukanın son bulması çağrısında bulundu. Batı dünyasının Mısır’a da benzer bir baskı uyguladığı konuşulurken, Financial Times gazetesi, Batılı ülkelerin Mısır’a Gazze’den 1 milyon Filistinli’yi almaları yönünde diplomatik girişimlerde bulunduğu karşılığında ise insani yardımın Gazze’ye girmesini sağlamayı önerdiklerini belirtti. Mısırlı yetkililerin ise bu teklife sert cevap vererek karşı çıktığı kaydedildi.