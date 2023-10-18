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Dünya

Arap dünyasından zoraki göç tepkisi

Terör devleti İsrail ve destekçileri tarafından dillendirilen, Filistinlilerin Gazze’yi boşaltıp çevre ülkelere mülteci olarak gitmeleri yönündeki planlara Arap dünyasından art arda tepkiler yükseliyor.

Dış Haberler
04:00 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Mısır’a veya Ürdün’e “itilmemesi” konusunda uyarıda bulunarak, “Ürdün’de mülteci olmayacak, Mısır’da da mülteci olmayacak. Bu bir kırmızı çizgidir. Çünkü bunun bazı olağan şüphelilerin sahada fiili sorunlar çıkarmaya yönelik planı olduğunu düşünüyorum” dedi. Siyonist hükümetle normalleştirme görüşmelerini geçtiğimiz günlerde sona erdiren Suudi Arabistan’da da Bakanlar Kurulu, dün yaptığı açıklamayla İsrail’in Filistin halkına yönelik zorunlu göç çağrılarını reddederek, Gazze Şeridi’ndeki ablukanın son bulması çağrısında bulundu. Batı dünyasının Mısır’a da benzer bir baskı uyguladığı konuşulurken, Financial Times gazetesi, Batılı ülkelerin Mısır’a Gazze’den 1 milyon Filistinli’yi almaları yönünde diplomatik girişimlerde bulunduğu karşılığında ise insani yardımın Gazze’ye girmesini sağlamayı önerdiklerini belirtti. Mısırlı yetkililerin ise bu teklife sert cevap vererek karşı çıktığı kaydedildi.


#Gazze
#Filistin
#İsrail
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