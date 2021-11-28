Dünya Arnavutluk Kosova ile birleşiyor
AVRUPA

Arnavutluk Kosova ile birleşiyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ‘Büyük Arnavutluk mümkün’ çıkışının ardından şimdi de Kosova ile birleşmek için yapılacak bir referandumda ‘evet’ oyu vereceğini açıkladı. Elbasan’da Arnavutluk ile Kosova’nın 7’nci görüşmesinde, iki ülke arasında 14 anlaşma imzalandı. Bu çerçevede sınırlarda polis kontrolü yerine kamera kontrolüne geçilmesine karar verildi

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Arnavutluk Kosova ile birleşiyor
Arnavutluk ve Kosova’dan birleşme sinyali.

Büyük Arnavutluk ideası ile birleşme sinyali veren, Avrupa Birliği’nin (AB) ve Batılı ülkelerin tepkisini toplayan Arnavutluk ve Kosova, sınırları kaldırmaya bir adım daha yaklaştı. Arnavutluk’un Elbasan kentinde düzenlenen Arnavutluk- Kosova arasındaki 7’nci olağan görüşmede 14 anlaşma imzalandı. Görüşmede sınır geçişlerinden güvenliğe, altyapıdan enerjiye birçok başlıkta uzlaşma sağlandı. İki ülkenin liderleri çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Edi Rama-Albin Kurti
Edi Rama-Albin Kurti

BİR GÜN BİRLEŞECEĞİZ

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya ortak basın toplantısı sırasında iki ülkenin birleşmesi için bir referandum düzenlenmesi halinde ne yönde oy verecekleri soruldu. “Bu bir soru mu yoksa bir meydan okuma mı? Anladığımdan emin değilim” ifadelerini kullanan Rama, “Bana Arnavut-Kosova Birliği konusunda barışçıl bir referandum olasılığını sorarsanız, açıkça evet oyu veririm. Olur mu olmaz mı diye sorarsanız, olacağını söylerim. Ne zaman ve nasıl olacağını bilmiyorum ama bir gün olacağını biliyorum” dedi.

ANLAŞMAYA SIRBİSTAN MANİ OLAMAZ

Ülkesini görüşmelerde ilk kez temsil eden Kosova Başbakanı Albin Kurti, “Bugünkü toplantı, Kosova ve Arnavutluk’un, Kosova’nın kuzey komşusunu (Sırbistan) hesabın dışında tutarak plan yapıp anlaşmaya varabileceğini doğruladı” ifadeleri ile, Sırbistan’ın tepkilerini görmezden gelerek adım atabileceklerini ifade etti. Sırbistan iki ülkenin birleşmesinin ‘Büyük Balkan Savaşı’na neden olabileceği konusunda uyarırken, Arnavutluk ve Kosova ‘tarihi hayallerinin’ gerçekleşebileceğini düşünüyor.

SINIR KONTROLÜ KALKTI

Yapılan anlaşma kapsamında iki ülke arasında polislerle sağlanan sınır kontrolüne son verildi. Bunun yerine artık sınır kontrolü kameralarla sağlanacak. Anlaşılan konular arasında iki ülke arasında hükümetler arası sekreterlik oluşturulması, gümrük prosedürlerinde ve eşya giriş çıkışında karşılıklı kolaylık sağlanması, geçici oturma izni alma usul ve şartlarının kolaylaştırılması, altyapı ve enerjide işbirliği, üniversitelerde denklik gibi maddeler bulunuyor.

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