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Dünya Arnavutlukta Thodex operasyonu 2 kişi gözaltında
AVRUPA

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: 2 kişi gözaltında

Arnavutluk'ta Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi. Özer'i Arnavutluk'ta havalimanında karşılayıp, saklanmasını sağlayan 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Arnavutlukta Thodex operasyonu: 2 kişi gözaltında
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarla Türkiye'den kaçmıştı.

İki milyar dolarla yurt dışına kaçmasının ardından kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i yakalama çalışmaları sürüyor.

2 kişi gözaltında

Türk polisinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında Özer'in Arnavutluk'ta saklandığı eve baskın düzenlendi.

Özer'i saklayan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Özer'i Arnavutluk'ta havalimanında karşılayıp, saklanmasını sağladığı öğrenildi.

Baskın öncesi otelden kaçmıştı

Özer için İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılmasının ardından ilk operasyon geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmişti.

Özer'in kaldığı otele baskın düzenleyen Arnavutluk polisi, Özer'in baskın öncesi otelden kiraladığı araçla kaçtığını açıklamıştı.

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