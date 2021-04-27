Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: 2 kişi gözaltında

İki milyar dolarla yurt dışına kaçmasının ardından kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i yakalama çalışmaları sürüyor.
2 kişi gözaltında
Türk polisinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında Özer'in Arnavutluk'ta saklandığı eve baskın düzenlendi.
Özer'i saklayan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Özer'i Arnavutluk'ta havalimanında karşılayıp, saklanmasını sağladığı öğrenildi.
Baskın öncesi otelden kaçmıştı
Özer için İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılmasının ardından ilk operasyon geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmişti.
Özer'in kaldığı otele baskın düzenleyen Arnavutluk polisi, Özer'in baskın öncesi otelden kiraladığı araçla kaçtığını açıklamıştı.