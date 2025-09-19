Artık yürüyecek halimiz kalmadı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze kent merkezinin doğusunda başlattığı kara harekatını, sivillerin yığıldığı batı bölgesine de taşırken yeni mahallelerde saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar karşısında canlarını kurtarmaya çalışan Filistinliler, her gün aileleriyle birlikte yürüyerek yer değiştirmek zorunda kalıyor. İsrail ordusu, dün Saftavi Mahallesi ile Cella Caddesi'nin sona erdiği bölgede bulunan askeri araçların fotoğraf ve görüntülerini yayımladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail tankları Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi ile Cella Caddesi'nin sona erdiği bölgeden yüzlerce metre içeriye girdi. Ayrıca, aralarında kepçelerin de bulunduğu ağır İsrail askeri araçları, kentin kuzeybatısında Kerame Kuleleri ile Muhaberat bölgelerinin çevresinde çalışma yaptı.

“ALLAH HER ŞEYİ GÖRÜYOR”

Gazze kent merkezindeki Filistinliler, İsrail ordusunun saldırıları ve tahliye emirleri nedeniyle canlarını kurtarabilmek için yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte Reşid Caddesi üzerinden güneyine doğru göç ediyor. Yürümekte zorluk çeken Gazzeli bir adamın yakarışları yürek burktu. Gazzeli adam; "Vallahi, artık söylediklerimiz onlar için sıradanlaştı. Ağlayan bir adamın olması bile onları etkilemiyor. Bizim için hiçbir şey yapmadılar. Sundukları her şeyi değersizleştirerek ve onurumuzu kırarak veriyorlar. Yürüyecek halimiz kalmadı. Vallahi ayakta duramıyorum. Allah her şeyi görüyor. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" sözleriyle tüm dünyaya sesini duyurmaya çalıştı.

MAHALLEYİ TANKLARLA KUŞATTILAR

Kent merkezinin orta kesiminde ise İsrail ordusunun hedefinde Şeyh Rıdvan Mahallesi var. İşgal güçleri, daha önce bombardımanlarla büyük kısmını yıktığı mahalleyi tanklarla kuşatma altına aldı. Bölgeden paylaşılan video görüntülerinde, Şeyh Rıdvan Mahallesi’nin çevresinde tankların, buldozerlerin ve zırhlı personel taşıyıcıların hareket ettiği görüldü. İsrail birliklerinin ilerleyişlerini gizlemek için sis bombaları ve top atışlarıyla yoğun duman oluşturduğu kaydedildi. Şeyh Rıdvan’a yönelik saldırı, binlerce ailenin güneye doğru kaçmasına yol açtı ve yeni bir göç dalgasını tetikledi.

İKİ GÜNDE 40 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ

Öte yandan, İsrail ordusunun kent merkezinin yanı sıra, Gazze’nin çeşitli bölgelerine yönelik bombardımanları da sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün yaptığı açıklamada, BM ortaklarının, pazartesi ve salı günü Gazze kent merkezinden yaklaşık 40 bin yerinden edilme vakası kaydettiğini söyledi. İsrail kuvvetlerinin dün, sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştırdığı bombardımanlarda da toplam 99 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Bunlardan 77’sinin Gazze kent merkezi ve kuzey bölgelerine yönelik saldırılarda can verdiği ifade edildi. İsrail askerleri, ayrıca Gazze kentini havadan ve topçu atışlarıyla hedef almaya, evleri ve yüksek katlı binaları havaya uçurmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten beri öldürdüğü Filistinlilerin toplam sayısı ise 65 bin 141'e çıkarken, yaralıların sayısı ise 165 bin 925'e yükseldi.







