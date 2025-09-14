Ve gemiler Gazze yolunda

Küresel Sumud Filosu’nun İspanya’dan Tunus’a ulaşan 22 gemisi ile Tunus limanlarındaki 23 gemi dün Gazze’ye doğru yola çıktı. Türk aktivistleri taşıyan ilk tekne Binzert Limanı’ndan halkı selamladıktan sonra denize açıldı. 50’ye yakın ülkeden bine yakın aktivistin yer aldığı Filo, Akdeniz açıklarında İtalya ve Yunanistan’dan katılacak teknelerle buluşup yola devam edecek.
Gazze’ye yönelik insanlık dışı ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de rotasını Gazze’ye çevirdi. İspanya’dan hareket eden ve Tunus’ta büyüyen filo, dün ilk tekneleriyle denize açıldı. Binzert Limanı’ndan ayrılan ilk tekne halkı selamladıktan sonra Gazze’ye doğru hareket etti. Gazze'ye gidecek olan ilk teknede Türk aktivistlerin de olduğu öğrenildi.
50 ÜLKEDEN BİN AKTİVİST
İspanya’nın Barselona kentinden 31 Ağustos’ta yola çıkan 22 teknenin yanı sıra Tunus’tan 23 tekne Küresel Sumud Filosu'nda yer alıyor. Başkent Tunus’tan önceki gün ve dün açılan tekneler ile Binzert limanından ayrılan tekneler Tunus açıklarında birleşerek Gazze’ye doğru yola devam edecekler. Aralarında Türklerin de olduğu 50’ye yakın ülkeden bine yakın aktivistin yer aldığı filo, İtalya ve Yunanistan’dan katılacak tekneler ile Akdeniz açıklarında buluşarak yollarına devam edecek.
AKDENİZ AÇIKLARINDA BİRLEŞECEKLER
Mağrip Sumud Konvoyu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Tunus’un Binzert Limanı’nda bekleyen Küresel Sumud Filosu teknelerinin bugün (13 Eylül) Gazze’ye doğru hareket edeceğini, açık denizde başkent Tunus’taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarından ayrılan teknelerle buluşacaklarını duyurmuştu.