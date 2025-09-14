Ve gemiler Gazze yolunda

Gazze’ye yönelik insanlık dışı ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de rotasını Gazze’ye çevirdi. İspanya’dan hareket eden ve Tunus’ta büyüyen filo, dün ilk tekneleriyle denize açıldı. Binzert Limanı’ndan ayrılan ilk tekne halkı selamladıktan sonra Gazze’ye doğru hareket etti. Gazze'ye gidecek olan ilk teknede Türk aktivistlerin de olduğu öğrenildi.