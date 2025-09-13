Yeni Şafak
Gazze'nin umudu Sumud Filosu yola çıktı: Ersin Çelik son gelişmeleri Sicilya açıklarından aktardı

Seda Ekinci
17:2913/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Sumud Filosu'ndan son gelişmeleri aktardı
Gazze’ye doğru İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Tunus’tan Gazze’ye hareket etti. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, son gelişmeleri Sicilya açıklarından aktardı.

Gazze’ye doğru İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Tunus’tan Gazze’ye hareket etti. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, son gelişmeleri aktardı.


Ersin Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bizler artık açık denizdeyiz. Gazze'ye doğru yola çıkıyoruz. Bir filo halinde gideceğiz. Barselona'dan, Tunus'tan kalkacak gemilerle buluşacağız. Daha sonra Yunanistan'dan kalkacak gemiler de bize katılacak.


Sumud Filosu'nun seyri bugün itibariyle yeniden başladı. Bugün itibariyle açık denizdeyiz ve bu yayını da açık denizden yapıyoruz.



