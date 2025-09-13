Gazze'nin umudu Sumud Filosu yola çıktı: Ersin Çelik son gelişmeleri Sicilya açıklarından aktardı

Gazze’ye doğru İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Tunus’tan Gazze’ye hareket etti. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, son gelişmeleri aktardı.

Bizler artık açık denizdeyiz. Gazze'ye doğru yola çıkıyoruz. Bir filo halinde gideceğiz. Barselona'dan, Tunus'tan kalkacak gemilerle buluşacağız. Daha sonra Yunanistan'dan kalkacak gemiler de bize katılacak.

Sumud Filosu'nun seyri bugün itibariyle yeniden başladı. Bugün itibariyle açık denizdeyiz ve bu yayını da açık denizden yapıyoruz.