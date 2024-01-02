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Dünya

Aruri suikastı sonrası Antony Blinken İsrail ziyaretini erteledi

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin hayatını kaybettiği saldırı sonrası ABD'den dikkat çeken bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e düzenleyeceği ziyaretinin ertelendiği bildirildi. Blinken'ın bu cuma İsrail'e bir ziyarette bulunacağı açıklanmıştı.

Semih Bozkuş
22:36 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 22:49 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ziyareti ertelendi.

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken son olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisini hedef aldı.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırı sonucu Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin aralarında bulunduğu altı kişi hayatını kaybetti.

Blinken'ın İsrail ziyareti ertelendi

Aruri'nin hayatını kaybetmesi sonrası Lübnan ve Hamas tarafından saldırı lanetlenirken ABD'den de dikkat çeken bir hamle geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e düzenleyeceği ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

"Suikastla alakalı değil"

Blinken'ın cuma günü gerçekleştirmesi beklenen ziyaretinin gelecek hafta başına ertelendiği belirtilirken, söz konusu gecikmenin Aruri'ye yönelik suikastla ilgisi bulunmadığı ileri sürüldü.



#Salih El Aruri
#Suikast
#Beyrut
#ABD Dışişleri Bakanı
#Antony Blinken
#İsrail
#Ziyaret
1 saat önce
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