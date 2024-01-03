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Dünya

Aruri'nin şehit edildiği saldırı sonrası İsrail ile Lübnan arasında sıcak temas

Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, dün Lübnan'da düzenlediği saldırı sonucu Hamas lideri Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisini şehit etmişti. İsrail'in söz konusu saldırıyla savaşı başka ülkeye taşımasının ardından Lübnan ile terör devleti arasında karşılıklı saldırıların yaşandığı bildirildi. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada savaş uçaklarının Lübnan topraklarındaki Hizbullah'a ait bir yapıya hava saldırısı düzenlediği ifade edilirken; Hizbullah Hareketi ise İsrail'in sınır üzerinde yer alan yedi askeri noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Semih Bozkuş
19:36 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İsrail ile Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi.
İsrail ile Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi.

Hamas lideri Salih el-Aruri ve altı Hamas üst düzey yetkilisinin dün Beyrut'ta şehit edilmesinin ardından Lübnan ile terör devleti İsrail arasında karşılıklı saldırıların yaşandığı bildirildi.

İsrail ordusu, bölgede artan gerilimin ardından Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, savaş uçakları Lübnan topraklarındaki Hizbullah'a ait bir yapıya hava saldırısı düzenledi.

İsrail topçu birliklerinin, Lübnan topraklarından İsrail'e yapılan birkaç atışa karşılık verdiği aktarıldı.

İsrail ordu sözcülüğü, hava kuvvetlerinin saldırısına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Hizbullah, İsrail'e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan 7 askeri noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'e ait Zirit ve Cel el-Alem askeri noktalarını uygun silahlarla hedef aldığını kaydetti.

Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, yine İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Ruveysat el Alem, El Malikiye ve Bayda Blida askeri noktalarına Burkan füzesi; Zibdi ve Dovev yerleşim birimlerine de uygun silahlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hamas lideri Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, dün Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyla öldürülmüştü.

İsrail, söz konusu saldırıyı üstlenmekten kaçınmış, Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada Aruri'nin öldürülmesinin "karşılıksız kalmayacağını" belirtmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ilerleyen saatlerde konuya ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor.



#Hizbullah
#İsrail
#Lübnan
#Salih el-Aruri
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