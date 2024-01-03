Aruri'nin şehit edildiği saldırı sonrası İsrail ile Lübnan arasında sıcak temas

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, bu kez de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisini hedef aldı. İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü bildirilirken, Hamas'tan da ilk açıklama geldi. Saldırıya ilişkin konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet El-Rişk, "Siyonist işgalin Filistin içinde ve dışında Filistin halkımızın liderlerine ve sembollerine karşı gerçekleştirdiği korkak suikastlar, halkımızın iradesini ve metanetini kırmayı, yiğit direnişinin devamını baltalamayı başaramayacaktır." dedi.