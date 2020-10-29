Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Aşağılık karikatüre şiddetli kınama
AVRUPA

Aşağılık karikatüre şiddetli kınama

Peygamberimize hakaret içeren karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi şimdi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Derginin kapağında hakaret içerikli bir görsel yer aldı. Ahlaksız karikatüre Türkiye sert tepki gösterdi. Karikatür için “Utanç sayfası, ahlak ve edep yoksunu, Fransız paçavrası” yorumları yapıldı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Hz. Muhammed’e (S.A.V.) hakaret içeren karikatürlerinin ardından şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir kapak yayınladı. Derginin kapağında yer alan hakaret içerikli ahlaksız görsel, Türkiye’nin sert tepkisine neden oldu.

UTANÇ SAYFASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Avrupa’nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek” dedi. Gül dergiyle ilgili başlatılan soruşturma için de “Konuyla ilgili Türk makamları da gerekli girişimleri başlatmıştır” diye konuştu.

BİR ZAMANLAR FRANSA!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından “Bir zamanlar Fransa” notuyla, eski Fransa Cumhurbaşkanı Chirac’ın 8 Şubat 2006’da Hz. Muhammed karikatürleri olayı kapsamında basın özgürlüğü ve dini inançlara saygıya dair açıklamasını Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak paylaştı. Chirac’ın söz konusu açıklamasında “Başkalarının inançlarını ve özellikle de dini inançlarını yaralayabilecek her şeyden kaçınılmalıdır” ifadeleri yer alıyor. Çavuşoğlu soruşturma için de “İçeride soruşturma başlatıldığı gibi, gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde de bunun diplomatik ve hukuki sürecini takip edeceğiz” dedi.

AÇIKÇA BİR SALDIRI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir. Aklıselim, makul ve mantıklı düşünen Fransız halkının da bu çirkin yaklaşıma en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz.

SESİMİZİ YÜKSELTELİM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum.

AHLAK VE EDEP YOKSUNU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir.

İĞRENÇ ÖTESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslüman karşıtı gündemi meyvesini veriyor! Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz. Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur.

KİNİNİZDE BOĞULUN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Beyin ölümü çoktan gerçekleşmiş, sahte bir medeniyetin temsilcisi ve ikiyüzlü çamur siyasetinin başaktörü Macron, Müslümanlardan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan özür dilemelidir. Haysiyetsizliğin ve şerefsizliğin kitabını yazanlara, karikatürünü çizenlere, siyasetini yapanlara ve bunu medeniyet diye pazarlayan piyasa tapıcılara söyleyecek sözümüz, kininizde boğulun.

NEFRET ÜRETİM MERKEZİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Charlie Hebdo nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır. Charlie Hebdo’nun inanca ve kişi haklarına karşı nefret üreten yayınları asla fikir özgürlüğü değildir. Fikir özgürlüğünü inanç düşmanlığı ile boğmaya çalışan bir barbarlıktır.

  • Provoke ediyorlar
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da “Söz konusu karikatür karşısında gereken hukuki ve diplomatik adımların atılacağından milletimizin şüphesi olmasın. Başını Emmanuel Macron ve Geert Wilders adlı Hollandalı siyasetçinin çektiği bir güruh ifade özgürlüğü, demokrasi, çoğulculuk gibi değerlerin arkasına saklanarak İslam’a, Müslümanlara, Türkiye’ye, Türk milletine ve tüm değerlerimize mütemadiyen hakaret etmekte ve iftira atmakta, bu şekilde tüm İslam dünyasını akılalmaz bir şekilde provoke etmektedir” açıklaması yaptı.
  • İnsanlığın yüz karası
  • Diyanet İşleri Başkanlığı, “Bu yayın ve yapılanlar; dünyadaki iki milyara yakın Müslüman’a yönelik tarifi imkansız bir saygısızlıktır. Kutsala ve vicdana karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. İnsani değerleri hiçe sayan korkunç bir ahlaksızlıktır. İnsanlığın yüz karası menfur dergiyi şiddetle lanetliyoruz. Fransa’nın yargı organlarından derhal hukukun gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz” diye tepki gösterdi.

Fransa’ya Emile Zola’lı cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Fransız yazar Emile Zola’nın 122 yıl önce dönemin Fransız Cumhurbaşkanına yazdığı mektubun günümüze uyarlanmış bir versiyonunu paylaştı. Altun, Fransa’nın “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” söylemindeki çifte standardı ortaya koyan “İtham ediyorum!” başlıklı ünlü mektubu üzerinden Fransa’nın bugünkü ırkçı, İslamofobik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı söylem ve adımlarına dikkati çekti.

Fransız diplomat Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, iğrenç karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılarak şiddetle kınandı. Görüşmede Fransız Maslahatgüzara, “kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği” vurgulandı. Maslahatgüzar’a Fransa’da Türk vatandaşlarını hedef alan şiddet eylemleri için tedbir alınması talebi de iletildi.

Abone Ol Google News
Avrupabarbarlığa geri dönüyor

Avrupa barbarlığa geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın akıbetine işaret etti.
Katillersürüsü!

Katiller sürüsü!

​Ermenistan sivilleri hedef alamaya devam ediyor.
Zorunlu değilse dışarı çıkmayın

Zorunlu değilse
dışarı çıkmayın

​Sağlık Bakanı Koca vatandaşları uyardı.
Mavi Vatan'ın<br>yeni muhafızı

Mavi Vatan'ın
yeni muhafızı

​2021'in ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.
Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası

Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası

Atılacak adımlar 2021 programına girdi.
Dinamik fiyatlandırma <br>seneye devrede

Dinamik fiyatlandırma
seneye devrede

​Otoyol ve köprülerde yeni dönem başlıyor.
Ona ümmet olmak <br>onurumuzdur

Ona ümmet olmak
onurumuzdur

​Mevlit Kandili, dün tüm yurtta dualarla idrak edildi.
Yıldırım harekat!

Yıldırım harekat!

Bugüne kadar 137 terörist etkisiz hale getirildi.
Acil servisler <br>tıklım tıklım

Acil servisler
tıklım tıklım

Koronavirüs, ​İstanbul'da yeniden zirve yaptı.
Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.
Merkez Bankası <br>sıkı duracak

Merkez Bankası
sıkı duracak

​Salgında ikinci dalga tahminleri değiştirdi.
​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron
Macron'u çizdi <br>işini kaybetti

Macron'u çizdi
işini kaybetti

İşte ​Fransa'da ifade özgürlüğü.
Ahlaksız dergiye soruşturma

Ahlaksız dergiye soruşturma

​Başsavcılık, resen soruşturma başlattı.
Her an harekete geçebiliriz

Her an harekete geçebiliriz

​Suriye'de yeni harekat sinyali.
Macron'un diplomatik <br>taciz hücresi

Macron'un diplomatik
taciz hücresi

​Danışmanlarının çalışanları taciz ve tehdit ettiği ortaya çıktı.
Moise Kean'i durduramadık

Moise Kean'i durduramadık

Birçok fırsata giren temsilcimiz PSG'ye diş geçiremedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.