Aşağılık karikatüre şiddetli kınama

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Hz. Muhammed’e (S.A.V.) hakaret içeren karikatürlerinin ardından şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir kapak yayınladı. Derginin kapağında yer alan hakaret içerikli ahlaksız görsel, Türkiye’nin sert tepkisine neden oldu.

UTANÇ SAYFASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Avrupa’nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek” dedi. Gül dergiyle ilgili başlatılan soruşturma için de “Konuyla ilgili Türk makamları da gerekli girişimleri başlatmıştır” diye konuştu.

BİR ZAMANLAR FRANSA!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından “Bir zamanlar Fransa” notuyla, eski Fransa Cumhurbaşkanı Chirac’ın 8 Şubat 2006’da Hz. Muhammed karikatürleri olayı kapsamında basın özgürlüğü ve dini inançlara saygıya dair açıklamasını Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak paylaştı. Chirac’ın söz konusu açıklamasında “Başkalarının inançlarını ve özellikle de dini inançlarını yaralayabilecek her şeyden kaçınılmalıdır” ifadeleri yer alıyor. Çavuşoğlu soruşturma için de “İçeride soruşturma başlatıldığı gibi, gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde de bunun diplomatik ve hukuki sürecini takip edeceğiz” dedi.

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AÇIKÇA BİR SALDIRI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir. Aklıselim, makul ve mantıklı düşünen Fransız halkının da bu çirkin yaklaşıma en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz.

SESİMİZİ YÜKSELTELİM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum.

AHLAK VE EDEP YOKSUNU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir.

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İĞRENÇ ÖTESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslüman karşıtı gündemi meyvesini veriyor! Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz. Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur.

KİNİNİZDE BOĞULUN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Beyin ölümü çoktan gerçekleşmiş, sahte bir medeniyetin temsilcisi ve ikiyüzlü çamur siyasetinin başaktörü Macron, Müslümanlardan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan özür dilemelidir. Haysiyetsizliğin ve şerefsizliğin kitabını yazanlara, karikatürünü çizenlere, siyasetini yapanlara ve bunu medeniyet diye pazarlayan piyasa tapıcılara söyleyecek sözümüz, kininizde boğulun.

NEFRET ÜRETİM MERKEZİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Charlie Hebdo nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır. Charlie Hebdo’nun inanca ve kişi haklarına karşı nefret üreten yayınları asla fikir özgürlüğü değildir. Fikir özgürlüğünü inanç düşmanlığı ile boğmaya çalışan bir barbarlıktır.

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Provoke ediyorlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da “Söz konusu karikatür karşısında gereken hukuki ve diplomatik adımların atılacağından milletimizin şüphesi olmasın. Başını Emmanuel Macron ve Geert Wilders adlı Hollandalı siyasetçinin çektiği bir güruh ifade özgürlüğü, demokrasi, çoğulculuk gibi değerlerin arkasına saklanarak İslam’a, Müslümanlara, Türkiye’ye, Türk milletine ve tüm değerlerimize mütemadiyen hakaret etmekte ve iftira atmakta, bu şekilde tüm İslam dünyasını akılalmaz bir şekilde provoke etmektedir” açıklaması yaptı.

İnsanlığın yüz karası

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Bu yayın ve yapılanlar; dünyadaki iki milyara yakın Müslüman’a yönelik tarifi imkansız bir saygısızlıktır. Kutsala ve vicdana karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. İnsani değerleri hiçe sayan korkunç bir ahlaksızlıktır. İnsanlığın yüz karası menfur dergiyi şiddetle lanetliyoruz. Fransa’nın yargı organlarından derhal hukukun gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz” diye tepki gösterdi.

Fransa’ya Emile Zola’lı cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Fransız yazar Emile Zola’nın 122 yıl önce dönemin Fransız Cumhurbaşkanına yazdığı mektubun günümüze uyarlanmış bir versiyonunu paylaştı. Altun, Fransa’nın “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” söylemindeki çifte standardı ortaya koyan “İtham ediyorum!” başlıklı ünlü mektubu üzerinden Fransa’nın bugünkü ırkçı, İslamofobik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı söylem ve adımlarına dikkati çekti.

Fransız diplomat Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, iğrenç karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılarak şiddetle kınandı. Görüşmede Fransız Maslahatgüzara, “kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği” vurgulandı. Maslahatgüzar’a Fransa’da Türk vatandaşlarını hedef alan şiddet eylemleri için tedbir alınması talebi de iletildi.