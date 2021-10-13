Dünya Aspirinle ilgili çok önemli araştırma Zararları faydasından daha fazla çıktı
AMERİKA

Aspirinle ilgili çok önemli araştırma: Zararları faydasından daha fazla çıktı

Ağrı kesici olarak bilinen ve kalp hastalıklarını önlemesi amacıyla düşük dozda tavsiye edilen aspirinle ilgili açıklama gündem oldu. Aspirinin yan etkilerinin faydalarından daha fazla olduğunu ifade eden ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup, doktorların kalp krizi veya felç riski bulunan 60 yaş ve üzeri hastalara düşük doz aspirin vermemesi konusunda uyar yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Aspirinle ilgili çok önemli araştırma: Zararları faydasından daha fazla çıktı
Arşiv

ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup, özellikle kalp krizi veya felç geçirmemiş olan ileri yaştaki hastalarda aspirin kullanımının yan etkilerinin faydalarından daha fazla olduğunu açıkladı.

SİNDİRİM SİSTEMİ KANAMALARI VE ÜLSER

CNN'in haberine göre; Açıklamada aspirinin 60 yaş ve üzerinde düşük dozda bile yaşamı tehdit eden sindirim sistemi kanamaları ve ülsere yol açabileceği uyarısına da yer verildi. Gönüllü çalışan bağımsız uzmanlardan oluşan grup, kolon kanseri riski bulunanların düşük doz aspirin kullanması yönünde 2016 yılında yaptıkları tavsiyeyi de geri çekeceğini açıkladı.

KALP KRİZİ GEÇİRENLERE DÜŞÜK DOZ

Öte yandan açıklamada 40'lı yaşlardaki kanama riski bulunmayan kişilerde önleyici aspirin kullanımının faydası bulunabileceğini, 50'li yaşlarda ise bu faydanın daha düşük olduğu değerlendirildi. Kalp krizi geçirmiş hastalarda ise düşük doz aspirin kullanımının sürdürülmesi tavsiye edildi.

Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs hastalarında aspirin kullanımına dair açıklama
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs hastalarında aspirin kullanımına dair açıklama

ASPİRİN NEDEN TAVSİYE EDİLİYORDU?

Ağrı kesici olarak bilinen aspirin, kanı inceltici etkisi nedeniyle kalp hastalığı ve inme riski bulunanlarda kan pıhtılarını önlemesi amacıyla 81-100 mg arasında düşük dozda tavsiye ediliyordu.

Kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin bilinçsiz kullanıldığında ölüme neden olabilir
KORONAVİRÜS
Kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin bilinçsiz kullanıldığında ölüme neden olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Koronavirüs tedavisinde hekime başvurmadan aspirin kullanmayın
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Koronavirüs tedavisinde hekime başvurmadan aspirin kullanmayın
Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.