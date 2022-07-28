Asya nükleer enerjiye yatırım yapıyor

Asya ülkeleri nükleer enerjiye yatırımlarını artırdı. Japonya, 2011 Fukuşima felaketinden bu yana atıl durumda olan nükleer santralleri yeniden başlatma kararı aldı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkenin artan enerji ihtiyacını karşılamak için kışa kadar en az dokuz reaktörü çalışır duruma getirmeyi taahhüt etti. Güney Kore Başkanı Yoon Seok-yeol, iki reaktörün inşaatını tamamlayacaklarını ve kapatma sözü verilen santralleri kullanmaya devam edeceklerini duyurdu. 260 nükleer santrale sahip Çin ise, 52 nükleer santralin inşasına devam ediyor ve 150 yeni santral için de çalışmalar yürütüyor. Pakistan ve Hindistan da yeni nükleer santraller için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Yatırımlar “Asya’nın nükleer rönesansı” olarak adlandırılıyor.

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