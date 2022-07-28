Dünya Asya nükleer enerjiye yatırım yapıyor
ASYA

Asya nükleer enerjiye yatırım yapıyor

Japonya, 2011 Fukuşima felaketinden bu yana atıl durumda olan nükleer santralleri yeniden başlatma kararı aldı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkenin artan enerji ihtiyacını karşılamak için kışa kadar en az dokuz reaktörü çalışır duruma getirmeyi taahhüt etti.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Asya nükleer enerjiye yatırım yapıyor
Arşiv

Asya ülkeleri nükleer enerjiye yatırımlarını artırdı. Japonya, 2011 Fukuşima felaketinden bu yana atıl durumda olan nükleer santralleri yeniden başlatma kararı aldı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkenin artan enerji ihtiyacını karşılamak için kışa kadar en az dokuz reaktörü çalışır duruma getirmeyi taahhüt etti. Güney Kore Başkanı Yoon Seok-yeol, iki reaktörün inşaatını tamamlayacaklarını ve kapatma sözü verilen santralleri kullanmaya devam edeceklerini duyurdu. 260 nükleer santrale sahip Çin ise, 52 nükleer santralin inşasına devam ediyor ve 150 yeni santral için de çalışmalar yürütüyor. Pakistan ve Hindistan da yeni nükleer santraller için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Yatırımlar “Asya’nın nükleer rönesansı” olarak adlandırılıyor.

Japonya enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için nükleer santralleri yeniden devreye alıyor
DÜNYA
Japonya enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için nükleer santralleri yeniden devreye alıyor
F.Bahçe Devler Ligine hasret

F.Bahçe Devler Ligi'ne hasret

​Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu.
UEFA soruşturması kapıda!

UEFA soruşturması kapıda!

​Kadıköy'deki 'Putin' sloganları F.Bahçe'nin başına iş açabilir.
Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahin hakkında iddianame hazırlandı

Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısına çıkmadı.

Sayılmayan gol <br>tartışma çıkardı

Sayılmayan gol
tartışma çıkardı

Taraftarlar maçın hakemine tepki gösterdi.

Hızlı başladı

Hızlı başladı

​Galatasaray formasıyla ikinci golünü attı.

​FED faiz kararını açıkladı.

​Sağlık Bakanlığı 'Maymun Çiçeği' için rehber yayınladı.

​Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi işgal etti.

​Dolandırılınca 35 yıllık meslek hayatını bırakmaya karar verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.