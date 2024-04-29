Ateşkes önerisine Hamas'tan son cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International'da tepki çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu açıklamasında, 'Tabii Hamas İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor. Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz. Filistinlilerin vahşice baskı altında tutulmasına derhal son verilmeli. Genel olarak Batı burada büyük resmi görmüyor. Batı tek yönlü bakıyor. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır. Ama bu davranışı aynı zamanda Filistinli çocuk ve kadınların öldürülmesine tepki olarak da görüyoruz.'' ifadelerine yer verdi. İmamoğlu'nun sözleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.