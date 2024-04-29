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Dünya

Ateşkes önerisine Hamas'tan son cevap

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, İsrail ile devam eden ateşkes müzakereleri hakkında yaptığı açıklamada, "İsrail'in yeni engelleri olmadığı sürece atmosfer olumlu” dedi.

10:32 - 29/04/2024 Pazartesi
IHA
Arşiv
Arşiv

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 205 gündür devam ederken, İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri devam ediyor.

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, yaptığı açıklamada İsrail ve Mısır'ın Gazze'de ateşkes için sunduğu son öneriyle ilgili Hamas'ın
"önemli bir sorunu olmadığını"
belirterek,
"İsrail'in yeni engelleri olmadığı sürece atmosfer olumlu”
dedi.

Yetkili, Halil El Hayya liderliğindeki Hamas heyetinin yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı ve Katarlı arabulucularla yapacağı görüşmede Hamas'ın son ateşkes önerisine yanıtını ileteceğini açıkladı.


Ekrem İmamoğlu ABD televizyonunda Siyonistlere selam çaktı: Hamas hepimizi üzen terör saldırısı düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International'da tepki çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu açıklamasında, 'Tabii Hamas İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor. Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz. Filistinlilerin vahşice baskı altında tutulmasına derhal son verilmeli. Genel olarak Batı burada büyük resmi görmüyor. Batı tek yönlü bakıyor. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır. Ama bu davranışı aynı zamanda Filistinli çocuk ve kadınların öldürülmesine tepki olarak da görüyoruz.'' ifadelerine yer verdi. İmamoğlu'nun sözleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.


#Hamas
#İsrail
#Gazze
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