​Atina hayalperest

İraklidis “Komşu ülkenin çıkarlarının açıkça zarar görmesinin sonucu olan tek taraflı girişimler yani düşmanca girişimler, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde öngörülen işbirliği ilkesine ve devletler arasında dostane ilişkileri emreden BM Kuruluş Bildirgesi’ne aykırıdır” dedi.

YUNAN PROFESÖR ÜLKESİNİ ELEŞTİRDİ

Uluslararası hukuk açısından Yunanistan’ın tek taraflı düşünerek hata yaptığını ve gerçekleri görmezden geldiğini söyleyen İraklidis, dünyada en büyük ticari deniz filosuna sahip Yunanistan’ın Ege’yi kapatmasının mümkün olmadığını, üstelik bunu önemli bir uluslararası deniz kanalı olan Ege’den geçen gemilerle hiçbir devletin kabul etmeyeceğini vurgulayıp Yunanistan’ın hayalperest olduğunu belirtti.