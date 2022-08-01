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Atina hayalperest

Yunanistanlı Profesör Aleksis İraklidis, “Ege’de Yunan Argümanlarını Güçlendirmek” isimli makalesinde ülkesinin Ege Denizi ile ilgili konularda Türkiye’ye karşı sergilediği tutumu eleştirdi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Atina hayalperest
Aleksis İraklidis

İraklidis “Komşu ülkenin çıkarlarının açıkça zarar görmesinin sonucu olan tek taraflı girişimler yani düşmanca girişimler, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde öngörülen işbirliği ilkesine ve devletler arasında dostane ilişkileri emreden BM Kuruluş Bildirgesi’ne aykırıdır” dedi.

YUNAN PROFESÖR ÜLKESİNİ ELEŞTİRDİ

  • Uluslararası hukuk açısından Yunanistan’ın tek taraflı düşünerek hata yaptığını ve gerçekleri görmezden geldiğini söyleyen İraklidis, dünyada en büyük ticari deniz filosuna sahip Yunanistan’ın Ege’yi kapatmasının mümkün olmadığını, üstelik bunu önemli bir uluslararası deniz kanalı olan Ege’den geçen gemilerle hiçbir devletin kabul etmeyeceğini vurgulayıp Yunanistan’ın hayalperest olduğunu belirtti.

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