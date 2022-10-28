Dünya Atinada Libya korkusu
AVRUPA

Atina’da Libya korkusu

Yunanistan’da, her geçen gün gelişen Türkiye-Libya endişesi artıyor. Yunan Kathimerini gazetesine göre, Atina hükümeti, Libya’da Abdülhamid Dibeybe hükümetinin, ülkenin kıta sahanlığının sınırlarını netleştirmek için Birleşmiş Milletler’de atacağı muhtemel adımlar sonrası oluşacak durumla nasıl mücadele edeceğini şimdiden düşünmeye başladı.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Atina’da Libya korkusu
Abdülhamid Dibeybe

Yunanistan’da, her geçen gün gelişen Türkiye-Libya endişesi artıyor. Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının ardından hidrokarbon alanında da mutabakat muhtırası imzalanması Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirmişti. Yunan Kathimerini gazetesine göre, Atina hükümeti, Libya’da Abdülhamid Dibeybe hükümetinin, ülkenin kıta sahanlığının sınırlarını netleştirmek için Birleşmiş Milletler’de atacağı muhtemel adımlar sonrası oluşacak durumla nasıl mücadele edeceğini şimdiden düşünmeye başladı. Böyle bir olası adımın ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Girit’in güneyinde faaliyete başlamasının kendileri için en kötü senaryo olduğuna değinen Yunan gazete, Libya lideri Dibeybe’nin İstanbul’daki SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı’nı gezdiğini belirtti. Yunan medyası, Ankara’nın güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde Tripoli hükümetine silah sistemleri satmaya hazırlandığına dikkati çekti.

Türkiye ile imzalar atılmıştı: Libya Avrupa'ya resti çekti
DÜNYA
Türkiye ile imzalar atılmıştı: Libya Avrupa'ya resti çekti
Muhteşem geri dönüş

Muhteşem geri dönüş

​Fenerbahçe 3-0'dan geri dönerek Rennes ile 3-3 berabere kaldı.
TTB Başkanı Fincancı tutuklandı

TTB Başkanı Fincancı tutuklandı

​Mermiler ders içinmiş.
Bu kararlılıkla döviz stoku erir

​Bankalardaki mevduat dağılımı TL lehine hızla değişiyor.
İkinci Togg için büyük rekabet var

İkinci Togg için büyük rekabet var

​İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek.
Mahkemede CHP terörü

Mahkemede CHP terörü

​Heyetin üzerine yürüyüp hakime hakaret etti.
Trabzonspor son maça bıraktı

Trabzonspor son maça bıraktı

​Bordo mavililer Kızılyıldız'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

​Balıkesir'de 11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı.

'İsraf etmiyoruz ki, tasarruf edelim'

'İsraf etmiyoruz ki, tasarruf edelim'

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.