Atina’da Libya korkusu

Yunanistan’da, her geçen gün gelişen Türkiye-Libya endişesi artıyor. Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının ardından hidrokarbon alanında da mutabakat muhtırası imzalanması Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirmişti. Yunan Kathimerini gazetesine göre, Atina hükümeti, Libya’da Abdülhamid Dibeybe hükümetinin, ülkenin kıta sahanlığının sınırlarını netleştirmek için Birleşmiş Milletler’de atacağı muhtemel adımlar sonrası oluşacak durumla nasıl mücadele edeceğini şimdiden düşünmeye başladı. Böyle bir olası adımın ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Girit’in güneyinde faaliyete başlamasının kendileri için en kötü senaryo olduğuna değinen Yunan gazete, Libya lideri Dibeybe’nin İstanbul’daki SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı’nı gezdiğini belirtti. Yunan medyası, Ankara’nın güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde Tripoli hükümetine silah sistemleri satmaya hazırlandığına dikkati çekti.

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