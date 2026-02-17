Atina’da taksiciler kontak kapattı: 3 günlük grev başladı

Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla yapılan grev kapsamında bugün yerel saatle 06.00'da iş bırakan taksiciler, 20 Şubat Cuma günü saat 06.00'ya kadar hizmet vermeyecek.

SATA'dan yapılan açıklamada, taksicilerin, elektrikli araç kullanımına geçişte kademeli bir plan uygulanması, şoförlü araç kiralanmasına yönelik çerçevenin netleştirilmesi, taksilerin de otobüslere ayrılan şeritleri kullanabilmesi, vergi yükünün azaltılması gibi taleplerinin dikkate alınması gerektiği belirtildi.