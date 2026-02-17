Yeni Şafak
Atina'da taksiciler kontak kapattı: 3 günlük grev başladı

Atina'da taksiciler kontak kapattı: 3 günlük grev başladı

11:2617/02/2026, Salı
AA
Taksiciler, taleplerin karşılanmaması halinde ise süresiz greve gidileceğini duyurdu.
Taksiciler, taleplerin karşılanmaması halinde ise süresiz greve gidileceğini duyurdu.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksiciler, elektrikli araçlara geçiş süreci ve vergi yükü başta olmak üzere taleplerinin karşılanması için 3 günlük greve başladı. Attiki Taksiciler Sendikası (SATA) çağrısıyla kontak kapatan sürücüler, 20 Şubat’a kadar hizmet vermeyecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler bu sabah itibarıyla 3 günlük greve başladı.

Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla yapılan grev kapsamında bugün yerel saatle 06.00'da iş bırakan taksiciler, 20 Şubat Cuma günü saat 06.00'ya kadar hizmet vermeyecek.

Taksiciler, grev boyunca Atina sokaklarında araçlarıyla protesto geçişi yapacak.

SATA'dan yapılan açıklamada, taksicilerin, elektrikli araç kullanımına geçişte kademeli bir plan uygulanması, şoförlü araç kiralanmasına yönelik çerçevenin netleştirilmesi, taksilerin de otobüslere ayrılan şeritleri kullanabilmesi, vergi yükünün azaltılması gibi taleplerinin dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, aksi halde taksicilerin "süresiz greve gidebileceği" uyarısında bulunuldu.



