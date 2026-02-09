İspanya'da demiryolu çalışanları greve gitti: Seferler aksıyor

İspanya'da ocak ayında Endülüs ve Katalonya bölgelerinde meydana gelen tren kazalarının ardından demiryollarının güvenliğinin artırılmasını isteyen makinistlerin bağlı olduğu işçi sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde 3 günlük grev başladı.

Tren seferlerinin yarı yarıya düşürüldüğü grev dolayısıyla başkent Madrid'deki Atocha tren istasyonu başta olmak üzere bir çok istasyonda aksaklıklar yaşandı.