İspanya'da demiryolu çalışanları greve gitti: Seferler aksıyor

İspanya’da demiryolu güvenliği tartışmaları grevi beraberinde getirdi.
İspanya’da ocak ayında Endülüs ve Katalonya’da yaşanan tren kazalarının ardından demiryolu güvenliğinin artırılması talebiyle makinist sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde 3 günlük grev başladı. Grev nedeniyle tren seferleri yarı yarıya azalırken, Madrid başta olmak üzere birçok kentte istasyonlarda ulaşım aksadı.

İspanya'da ocak ayında Endülüs ve Katalonya bölgelerinde meydana gelen tren kazalarının ardından demiryollarının güvenliğinin artırılmasını isteyen makinistlerin bağlı olduğu işçi sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde 3 günlük grev başladı.

Tren seferlerinin yarı yarıya düşürüldüğü grev dolayısıyla başkent Madrid'deki Atocha tren istasyonu başta olmak üzere bir çok istasyonda aksaklıklar yaşandı.



