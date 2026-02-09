İspanya'da demiryolu çalışanları greve gitti: Seferler aksıyor

İspanya’da ocak ayında Endülüs ve Katalonya’da yaşanan tren kazalarının ardından demiryolu güvenliğinin artırılması talebiyle makinist sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde 3 günlük grev başladı. Grev nedeniyle tren seferleri yarı yarıya azalırken, Madrid başta olmak üzere birçok kentte istasyonlarda ulaşım aksadı.
