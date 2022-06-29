Atina’nın kürek mahkumları: Yunanistan sığınmacıları insanlık suçuna zorla ortak ediyor

Dünyanın pek çok ülkesinden yüz binlerce kişi ülkelerindeki ekonomik sıkıntı, siyasi baskı ya da iç çatışmadan kaçarak daha iyi bir yaşam hayaliyle Avrupa'ya gitmek üzere yurtlarını terk ediyor. Canlarını hiçe sayarak şişme botlarla Yunanistan’a ulaşan sığınmacılara karşı Atina yönetimi, uluslararası hukuku hiçe sayarak geri itme (push back) politikası uyguluyor. The Guardian’ın haberine göre, döverek ve mallarına el koyarak sığınmacıları geri iten Yunan güvenlik güçleri, insanlık dışı uygulamalarında boyut atladı. Gazeteye konuşan sığınmacılar, Yunan polisinin yürüttüğü, yasa dışı geri gönderme operasyonlarına zorla dahil edildiklerini anlattı.

Mike

ZORLA KÜREK ÇEKTİRDİLER

Haberde, yasa dışı kölelik uygulamasını, Yunan polis karakolunun bahçesindeki bir konteynerde yaşayan Suriyeli bir adamın organize ettiği belirtildi. Yunan polisinin görevlendirdiği Mike lakaplı Suriyeli’nin, gelen göçmenleri hapisle tehdit ederek Türkiye’ye geri itmede kürek çekmeye zorladığı ifade edildi. Suriyeli bir sığınmacı, Yunanistan-Türkiye sınırına yakın Tychero’daki bir polis hücresinde üç ay geçirdiğini ve anlaşma yaparak sığınmacıları geri itmede görev aldığını anlattı.

ŞANTAJLA SUÇA ALET

Gazeteye konuşan sığınmacı, iltica talebinde bulunmak umuduyla Evros’tan Yunanistan’a geçtiğini, ancak Yunan polisi tarafından coplarla dövüldüğünü ve Tychero polis karakoluna götürüldüklerini kaydetti. Orada Yunan polisinin kendilerini zorla soyduğunu belirten sığınmacı, daracık hücrelere onlarca kişinin tıkıldığını ve çok kötü muamele gördüğünü ifade etti. 3 ayın sonunda kendisine bir anlaşma teklif edildiğini belirten sığınmacı, “ya polis için çalışırsın ya da insan kaçakçılığıyla suçlanıp hapse girersin” diyerek zorla geri itmede kullanıldığını kaydetti.

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BİR AY YUNANİSTAN’DA KALACAKSIN VAADİ

Suriyeli ve Faslı altı göçmen de, Yunanistan’da bir ay kalmalarına izin veren bir belge karşılığında Meriç Nehri üzerindeki geri gönderme operasyonlarına katılma baskısı altında katıldıklarını anlattı. Sığınmacılar, gündüzleri kapalı bir yerde kilitli kaldıklarını, geceleri serbest bırakılıp diğer sığınmacıları geri püskürtmek için kullanıldıklarını belirtti. Sığınmacılar, Yunan polisinin kendilerine para ödemeyeceğini, ancak geri ittikleri göçmenlerin eşyalarını alabileceklerini söylendiğini de belirtti.

ATİNA DOĞRULADI

Konuyla ilgili gazeteye açıklama yapan iki Yunan üst düzey yetkili, yabancı uyrukluların geri göndermelerde kullanıldığını doğruladı. Soruşturmayla ilgili konuşan polis kaynakları ise, bu işlerde kullanılan sığınmacıların, Türk güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmekten kaçınmak için kullanıldığını kaydetti.

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