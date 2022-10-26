Dünya Avrupa Birliği hava kirliliği konusunda daha sert yasalar önerdi
AVRUPA

Avrupa Birliği hava kirliliği konusunda daha sert yasalar önerdi

AB'nin üst düzey çevre yetkilisi, Avrupa Birliği'nin sağlığa zarar veren kirli hava için daha katı yasal sınırlar ve ilaç şirketlerinin ürünleriyle kirlenen atık suları temizlemek için ödeme yapmalarını sağlayacak kurallar önereceğini belirtti.

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Haber Merkezi Reuters
​Avrupa Birliği hava kirliliği konusunda daha sert yasalar önerdi
Arşiv.

AB Çevre Komiseri Virginijus Sinkevicius, “Hava kirliliği sağlığımız için hala en büyük çevresel tehdit. Etkiler, çocuklar, yaşlılar, belirli tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar gibi en savunmasız kişiler için daha kötü" dedi.

Avrupa Komisyonu, sağlığa ve çevreye zarar veren hava ve su kirliliğini önlemeyi hedefleyen üç yasa önerecek. Sinkevicius, bunlar arasında AB ülkelerinin 2030 yılına kadar daha katı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tavsiyelerine daha yakın olacak, yasal olarak bağlayıcı yeni AB hava kirliliği limitlerini karşılaması gerektiğini söyledi.

DSÖ, ülkeleri temiz enerjiye yönlendirmeyi ve kirli havanın neden olduğu ölümleri önlemeyi umarak geçen yıl hava kalitesi yönergelerini sıkılaştırdı.

Hava kirliliği, Avrupa'da her yıl 300.000 erken ölüme neden oluyor. Sinkevicius, daha katı AB kurallarının önümüzdeki on yıl içinde bu tür ölümleri yüzde 70 azaltabileceğini söyledi.

Endüstriden gelen partikül maddeler ve trafikten gelen nitrojen dioksit gibi hava kirleticilerine uzun süre maruz kalmak diyabet, akciğer hastalığı ve kansere neden olabilir.

AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu bunları müzakere etmeli ve onaylamalıdır

Avrupa'nın hava kalitesi son on yılda iyileşti, ancak birçok ülke halen mevcut AB sınırlarını ihlal ediyor. Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Komisyonu'nun açtığı davalarda aralarında Fransa, Polonya, İtalya ve Romanya'nın da bulunduğu ülkeleri yasadışı hava kirliliğinden suçlu buldu.

Sinkevicius, yeni AB kurallarının, yasa dışı hava kirliliği nedeniyle sağlıklarının zarar görmesi durumunda vatandaşların tazminat talep edebilmelerini de sağlayacağını söyledi.

Başka bir öneri, şirketleri ürünlerinin AB genelinde atık sulara saldığı kirliliği temizleme maliyetinin bir kısmından sorumlu hale getirecek. Bu, ilaç ve kozmetik endüstrilerini hedef alacak bir hareket.

Sinkevicius, "Böylece vergi mükelleflerinin bu masrafları tam olarak ödemesini önlemiş oluyoruz" dedi.

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