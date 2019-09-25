Dünya Avrupa Birliği İranla anlaşmayı korumak giderek zorlaşıyor
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Avrupa Birliği: İran'la anlaşmayı korumak giderek zorlaşıyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran nükleer anlaşmasının korunmasının giderek zorlaştığı gerçeğini gizleyemeyeceğini ancak anlaşmayı korumaya ve karşılaştıkları zorlukların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

İran nükleer anlaşmasına taraf ülkeler Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Çin ve İran dışişleri bakanları nükleer anlaşmanın uygulanmasını görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde bir araya geldi ancak toplantıya anlaşmadan çekilen ABD tarafı katılmadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, toplantının ardından basın mensuplarına şunları kaydetti:

  • "Anlaşma hala yürürlükte. Mevcut sıkıntıları dikkate alarak birlik içinde anlaşmayı korumaya devam edeceğiz. Anlaşmanın iki ayağı var, biri nükleer taahhütler diğeri ise yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ekonomik boyut. Her iki alanda da zorluklar var ama taraflar sorunların aşılması ve anlaşmanın korunması konusunda kararlı. Anlaşmanın korunmasının giderek zorlaştığı gerçeğini gizlemeyeceğim ama anlaşmayı korumaya ve karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız."

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