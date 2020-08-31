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Dünya Avrupa Birliğinden Türkiye açıklaması Diyaloğa ihtiyaç var
AVRUPA

Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması: Diyaloğa ihtiyaç var

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklama geldi. Türkiye'ye 'barışçıl bir çözüm çağrısı' yapan AB Komisyonu, "Tansiyonu yükselten adımlar yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlardan rahatsız olunduğu kaydedildi. Açıklamada, "Tansiyonu artıracak tek taraflı adımlar yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var" ifadesi kullanıldı.

"Türkiye'nin bölgedeki eylemleri AB içinde endişe yaratıyor" denilen açıklamada, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de barışçıl bir yol bulması gerektiği belirtildi.

YAPTIRIM TEHDİDİ

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir AB yetkilisi ise, diyalog meyve vermezse Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların hazır olduğunu belirtti.

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