Avrupa Parlamentosu seçimleri Almanya'yı adeta ikiye böldü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un merkez sol liberal koalisyonu, pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ağır kayıplar yaşadı.





Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD), ana muhalefetteki muhafazakar CDU/CSU ve aşırı sağcı AfD'nin ardından üçüncü sıraya geriledi.





Sosyal Demokratlar, oyların yalnızca yüzde 13,9'unu alarak şimdiye kadarki en kötü sonucunu elde etti.





Almanya bölündü





Sonuçlar, Almanya kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Bild gazetesi, sonuçları harita üzerinde göstererek "Avrupa seçimleri Almanya'yı böldü." dedi.









Avrupa seçimlerinin oluşturduğu tablo





Haberde, ülkenin doğu kesiminin mavi, batı kesiminin siyaha büründüğü belirtilerek şöyle denildi:





Avrupa seçimlerinin sonuçlarına haritada bakarsanız, şunu hemen görebilirsiniz: Almanya, siyasi olarak ikiye bölünmüş durumda.





Sonuçlara göre eski federal eyaletlerde, CDU ve CSU'nun Sylt ile Oberammergau arasındaki seçim bölgelerinin büyük bir kısmını kazandığına dikkat çekildi.





Hamburg, Kiel, Münster, Heidelberg, Freiburg gibi büyükşehirlerin Yeşiller tarafından kazanıldığı; Bremen, Bremerhaven, Herne'nin ise SPD'nin son kaleleri olarak kaldığı kaydedildi.





Yeni federal eyaletlerde ise Rügen Adası'ndan Ore Dağları'na kadar haritanın yarısının aşırı sağcı AfD'nin parti rengi olan maviye büründüğü notu paylaşıldı.





"Koalisyon felaket durumda"





Tek istisnalar ise şu şekilde sıralandı:





Başkent Berlin ve komşu Potsdam Yeşiller'e oy verdi. Potsdam-Mittelmark ve Jena, Weimar ve Erfurt şehirleri CDU'dan yana tercihte bulundu.





AfD, ikinci en güçlü 'güç' olarak konumlandı. Trafik lambası koalisyonu felaket durumda. AfD'yi dışlamak üzere kurulan güvenlik duvarı başarısız oldu.











