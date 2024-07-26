|
Dünya

Avrupa'da alkol krizi: DSÖ'den acil eylem çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), alkol tüketiminde başı çeken Avrupa ülkelerindeki bu yükselişi kontrol altına almak amacıyla acil eylem çağrısında bulundu.

09:12 - 26/07/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
, Avrupa'daki alkol tüketimine ilişkin rapor yayınladı.

Rapora göre, Avrupa'da yılda yaklaşık 800 bin kişinin ölümüne yol açan alkol tüketimi, en büyük ölüm nedenlerinden biri sayılıyor.


Her gün 2 bin kişi hayatını kaybediyor


Avrupa'da her gün 2 bin 200 kişi alkole bağlı nedenlerden ölüyor ve bu sayı bölgedeki toplam ölümlerin neredeyse yüzde 9'unu oluşturuyor.


Alkol tüketiminin aile içi şiddet, kazalar ve ruh sağlığı sorunları da dahil büyük etkileri bulunuyor. Buna rağmen çok sayıda kişi, alkol tüketiminin zararlarını bilmiyor.


Avrupalılar alkol tüketiminde birinci sırada


Sağlık risklerine rağmen Avrupalılar, yılda ortalama 9,2 litrelik alkol tüketimiyle dünyada başı çekiyor.


DSÖ'nün son verilerine göre erkekler kadınlardan yaklaşık 4 kat daha fazla içki içiyor. Avrupa'da her 3 yetişkinden 2'si içki içerken, her 10 yetişkinden biri alkolik sayılıyor.


Doktorlara göre alkol tüketimi kalp-damar hastalığına, kansere ve karaciğer sirozuna yol açıyor. Ancak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 10 yılı aşkın süredir alkol tüketiminde herhangi bir azalma görülmüyor.


Raporda, DSÖ'nün alkol tüketimini azaltma hedeflerine Rusya, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerin alkolden aldığı vergileri arttırıp, erişilebilirliği azaltması sayesinde ulaştığı tespiti yer alıyor.


Tüketimi azaltmak için yeterli önlem alınmıyor


Çoğu Avrupa ülkesi, DSÖ'nün alkol vergilerinin artırılması, reklamlarının kısıtlanması ve erişilebilirliğin azaltılması gibi tavsiyelerine uymuyor.


DSÖ, 2025'e kadar Avrupa'daki alkol tüketimini sınırlamak için harekete geçme çağrısı yapıyor.




#DSÖ
#Avrupa
#alkol
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteorloji'den kuvvetli yağış alarmı! İstanbul ve çevresi hafta sonunu nasıl geçirecek? 27-28 Temmuz il il hafta sonu hava durumu