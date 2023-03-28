Avrupa'da hayat felç: Grev dalgasının son durağı İngiltere oldu

Fransa'da bir haftadır süren eylemler tüm hayatı felç ederken şimdi de Almanya tarihinin en büyük grev dalgası ile karşı karşıya. Almanya'nın en büyük iki sendikası, üyelerinin artan yaşam maliyetiyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için daha yüksek ücret talep ediyor.

Yüzde 10.5 zam istediler

Mega grev, Almanya'nın ulusal demiryolu operatörü Deutsche Bahn tarafından işletilen banliyö ve bölgesel trenleri etkiledi. Sendikalardan biri olan Ver.di, artan enerji ve gıda maliyetlerini gerekçe göstererek üyeleri için yüzde 10.5'lik ücret zammı talep etti. Ver.di başkanı Frank Werneke'ye göre, 400 binden fazla nakliye işçisi eyleme katılıyor. Diğer büyük sendika EVG ise çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla ücret talep ediyor. İki taraf arasında üç gün sürecek görüşmeler yapılması planlanıyor.

Paskalya tatili zehir olacak endişesi

İngıltere'de havaalanları ve limanlarındaki grevler, mart ve nisan aylarında yolcuları etkiliyor. Özellikle Paskalya tatili için endişeler zirve yaptı. Londra Heathrow Havalimanı'nda çalışan bin 400 güvenlik görevlisi yüzde 10'luk ücret artışı teklifini reddedip 31 Mart'tan 9 Nisan'a kadar 10 gün boyunca greve çıkacak. Sendika, grev eyleminin Paskalya boyunca Heathrow'da büyük aksamalara ve gecikmelere neden olacağını söylüyor.







