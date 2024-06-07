Avrupa’da seçim maratonu

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkede 4 gün sürecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri, sandığa ilk giden ülke Hollanda ile dün başladı, 9 Haziran'da 21 üye ülke aynı gün birliğin geleceği için oy kullanacak. Avrupa'da 27 ülkenin ortak geleceğinde söz sahibi olacak isimleri belirlemenin ilk ayağı olan AP seçimleri için ilk Hollanda sandık başına gitti. Yaklaşık 400 milyon seçmeni sandıkla buluşturacak seçimler, dört gün sürecek. AB kurumları arasında üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan AP'nin 720 yeni üyesi, 1979'dan bu yana 10'uncusu düzenlenen bu seçimle belirlenecek. Seçimler, 9 Haziran akşamı 27 ülkenin tamamında sandıkların kapandığı an sona erecek. Bu seçimde ilk kez 705 yerine 720 milletvekili seçiliyor. Nüfuslarına göre en çok milletvekilini çıkaran ilk 5 ülke sırasıyla 96 ile Almanya, 81 ile Fransa, 76 ile İtalya, 61 ile İspanya, 53 ile Polonya'dan oluşuyor. Seçimlerde aşırı sağ ittifakın oy oranını artırması bekleniyor.