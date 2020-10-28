Avrupa'daki koronavirüs salgınının yeni merkez üssü Fransa

Fransa'da koronavirüse karşı sert önlemler alınacak. Salı günü ülke, son 24 saatte 33.417 yeni vaka ve 523 yeni ölüm bildirdi. Bu, Nisan ayından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı.

BBC'de yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mart ayında uygulanan ülke çapında sokağa çıkma kısıtlamasından bu sefer kaçınmak istediğini söyledi, ancak ülkedeki ikinci dalganın hastaneler ve yoğun bakım üniteleri üzerinde çok baskı yaratması nedeniyle mevcut kısıtlamaların daha da sıkılaştırılabileceği kaydediliyor.

İKİNCİ DALGA BİRİNCİDEN DAHA KÖTÜ OLACAK

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Fransa'yı Avrupa'da koronavirüs salgının merkez üssü" olarak tanımladı.

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WSJ ismini vermediği bir cumhurbaşkanı yardımcısına dayanarak hükümetin, ülkenin pek çok yerinde sokağa çıkma yasaklarını daha erken saatte başlatmayı ve hafta sonları Paris gibi bulaşma oranının yoğun olduğu bölgelerde bireylerin hareketlerini ciddi bir şekilde kısıtlayacak önlemler almayı düşündüğünü yazdı.

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PAZAR GÜNÜ VAKA REKORU KIRILDI

Fransız hükümetine pandemiyle mücadele konusunda tavsiyelerde bulunan bilim kurulu başkanı doktor ve immünoloji uzmanı Jean-François Delfraissy, bu hafta Fransa'daki yeni günlük vaka sayılarının gerçekte muhtemelen 100.000'e yakın olduğunu ve artmaya devam edecek gibi göründüğünü söyledi.

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WSJ, "Ülke, ekonomisini felce uğratan iki aylık bir ulusal sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından baharın sonunda günlük vaka sayısını 400'ün altına indirmeyi başardı. Ancak yaz sona erip, soğuk havalar yaklaşırken hükümet zorlu kazanımlarını koruyamadı" yorumunu yaptı.

Haberde, "Epidemiyologlar ve sağlık yetkilileri, arkadaşları ve aileleri ile yeniden bir araya gelip, restoranlara ve tiyatrolara akın ederken, birçok insanın sosyal mesafe tavsiyelerini yakından takip etmeyi bıraktığını söylüyor. Hatta bazı insanlar, baharda vazgeçilen ülkenin iki yanaktan öpme geleceğini yeniden canlandırdı" deniliyor.

Gazeteye konuşan uzmanlar, Fransa'nın belli bölgelerinde uygulanan gece sokağa çıkma kısıtlaması içinse "çok az ve çok geç" diyor.

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YOĞUN BAKIM KAPASİTESİ DOLU

WSJ, Fransa'daki Covid 19 ile ilişkili ölümlerin sayısının, diğer AB ülkelerindekine benzer veya onlardan daha az olduğunu, ancak bu tür sayıların genellikle vaka sayılarının birkaç hafta gerisinde kaldığını yazdı.