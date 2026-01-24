Avrupa’nın Amerikan rüyası sona erdi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana transatlantik ilişkilerin temelini oluşturan güvenin artık geri dönülmez biçimde sarsıldığı görüşünde birleşiyor. Politico dergisinin dokuz AB diplomatıyla yaptığı görüşmelere dayandırdığı haberine göre, birçok Avrupa başkentinde hâkim kanaat net: “Amerikalılar artık müttefik gibi davranmıyor.” AB liderleri, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen acil zirvede, yalnızca ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya yönelik son çıkışlarını değil, Washington’la ilişkilerin yapısal olarak geldiği kırılma noktasını da ele alıyor. Trump’ın Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland’ı “ABD toprağı” olarak nitelemesi ve “derhal müzakereler” çağrısı yapması, pek çok Avrupa lideri için bardağı taşıran son damla oldu. Diplomatlara göre, Trump’ın ikinci döneminin ilk yılında Avrupa’da hâlâ “İşler bu noktaya gelmez” umudu vardı. Ancak bu umut artık tamamen tükenmiş durumda.

Politico'ya konuşan bazı AB diplomatları, ABD’de eğitim almış ya da transatlantik ilişkilerin güçlenmesi için yıllarca çalışmış kişiler olmalarına rağmen, kendilerini “kişisel olarak ihanete uğramış” hissettiklerini söylüyor. Bir diplomatın Politico’ya sözleri dikkat çekici: “Amerikan Rüyası bizim için bitti. Donald Trump onu öldürdü.” Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Davos’taki konuşmasında Avrupa’nın “çok güçlü araçlara sahip olduğunu” ve saygı görmediği noktada bunları kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguladı. Trump’ın son anda gümrük tarifeleri tehdidini geri çekmesi ise Avrupa’da bir geri adım olarak değil, güvenin ne kadar kırılgan hale geldiğinin yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Avrupa açısından mesele artık tekil krizler değil; ABD ile karşılıklı güvenin onarılmayacak şekilde aşınmış olması. Brüksel’deki zirve, bu yeni dönemin resmen kabul edildiği bir dönüm noktası olarak görülüyor.