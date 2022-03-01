Avrupa’ya Anadolu şefkati

"Kafanızı çevirdiğiniz yerde Türk bayrağı var"

Ukrayna'daki son gelişmeleri aktarmak için yola çıkan yenisafak.com muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Romanya'ya ulaştı. Ukrayna'ya gideceğini duyurmasının ardından orada yaşayan Türklerin yoğun bir şekilde mesaj attığını belirten Karagöz, 'Onlardan biri Kiev'e ulaşırken bize mihmandarlık yapacak. Bu milliyetçiliğe girmiyor ama aramızdaki bu dayanışma bize güç veriyor. 82 milyon olarak bizi kenetleyen şey sanırım bu.' dedi.



Bölgedeki yardım tırlarının 10'undan 8'inin Kızılay'a ait olduğunu söyleyen Karagöz, 'Otobüslerin hemen hepsi Türk Bayrağı taşıyor. Kafanızı çevirdiğiniz yerde Türk bayrağı görüyorsunuz. Bu bazen yardım tırı bazen de tahliye otobüsü şeklinde oluyor.' ifadelerini kullandı.