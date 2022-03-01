Avrupa’ya Anadolu şefkati

Son dönemlerde yardım bekleyen ülkeden, “yardımı beklenen” ülke konumuna gelen Türkiye, bu kez yönünü savaşın yaşandığı Ukrayna’daki sivil trajediye çevirdi. Milli gelirine oranla insani yardımda geçen yıl 8 milyar dolarla ABD’nin ardından en çok bağış yapan ülke konumunda bulunan Türkiye, Ukrayna için de devrede.
YENİ YARDIMLAR YOLDA
- AFAD, Türk Kızılay, İHH gibi sivil toplum kuruluşları savaş mağdurları için onlarca tır malzeme gönderdi. Tırlarda gıda, barınma ve hijyen malzemeleri yer alırken Türk Kızılay tarafından Romanya sınırına mobil mutfak kuruldu. Önümüzdeki günlerde, bölgeye AFAD koordinasyonunda yeni yardım tırlarının gönderilmesi bekleniyor.
MOLDAVA’DAN TALEP
AFAD ve Türk Kızılay destek kapsamında Ukrayna’da güvenli bölgelere kurulması için büyük ve aile çadırı gönderdi. Ayrıca, kurulan çadırlarda yaşamak zorunda kalanlara gıda desteği sürecek. Moldova’nın AFAD’tan sığınan Ukraynalılar için, çadır ve yardım malzemesi talep ettiği öğrenildi. Bu talebe Türkiye olumlu dönüş yaptı. AFAD, çadır, yatak, battaniye, çarşaftan oluşan 3 tır barınma malzemesi gönderdi.