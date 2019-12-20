Avustralya kavruluyor

49,8 DERECE

Ülkenin batısındaki Eucla kasabasında ise termometreler 49,8 dereceye kadar çıktı. Bu, Avustralya tarihinde aralık ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayda geçti. Bu alandaki rekor 49,5 dereceyle 1972 yılında Queensland’daki Birdsville kasabasında kaydedilmişti. Meteoroloji Bürosu, dün ülke genelinde ölçülen 40,9 derece sıcaklık ile 2013 yılı rekorunun (40,3 santigrat) kırıldığını açıklamıştı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Avustralya

Yüksek sıcaklıklar ve şiddetli rüzgârlar Avustralya’nın dört bir yanında orman yangınlarını tetikliyor. Ülke çapında ısı ve duman nedeniyle hastanelere başvurular da artıyor. Avustralya’da, bir aydan fazla süredir söndürülemeyen yangınların yaklaşık 100 farklı noktada devam ettiği Yeni Güney Galler eyaletinde 7 günlük acil durum ilan edildi.