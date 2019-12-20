Dünya Avustralya kavruluyor
OKYANUSYA

Avustralya kavruluyor

Aylardır devam eden orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya’da önceki gün kaydedilen sıcaklık rekoru dün bir kez daha kırıldı. Sıcaklık 41,9 derece olarak ölçüldü. Rekor sıcaklıklar Avustralya’yı dumana boğan yangınlarla mücadele edilmesini de neredeyse imkansızlaştırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avustralya
Avustralya

49,8 DERECE

Ülkenin batısındaki Eucla kasabasında ise termometreler 49,8 dereceye kadar çıktı. Bu, Avustralya tarihinde aralık ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayda geçti. Bu alandaki rekor 49,5 dereceyle 1972 yılında Queensland’daki Birdsville kasabasında kaydedilmişti. Meteoroloji Bürosu, dün ülke genelinde ölçülen 40,9 derece sıcaklık ile 2013 yılı rekorunun (40,3 santigrat) kırıldığını açıklamıştı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

  • Avustralya
  • Yüksek sıcaklıklar ve şiddetli rüzgârlar Avustralya’nın dört bir yanında orman yangınlarını tetikliyor. Ülke çapında ısı ve duman nedeniyle hastanelere başvurular da artıyor. Avustralya’da, bir aydan fazla süredir söndürülemeyen yangınların yaklaşık 100 farklı noktada devam ettiği Yeni Güney Galler eyaletinde 7 günlük acil durum ilan edildi.

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