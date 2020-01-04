Avustralya’da dev tahliye

BİN KİŞİ GEMİLERE KOŞTU

Avustralya Deniz Kuvvetleri, Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota’da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine deniz kenarına sığınan yaklaşık bin kişiyi tahliye etti. Turist ve yerel halktan oluşan grup, donanmaya ait “MV Sycamore” ve “HMAS Choules” gemilerine bindirildi. Yerel basında çıkan haberlerde, tahliye edilenlerin 16 saatlik deniz yolculuğuyla Victoria eyaletinin Port Welshpool kasabasına götürüldüğü bildirildi.

‘FELAKET DURUMU’ İLAN EDİLDİ

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için “felaket durumu” ilan etti. Victoria’nın diğer bazı kesimlerinde, halktan kara yoluyla bulundukları yerleri tahliye etmeleri istendi. Yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle yangın koşullarının hafta sonu daha da kötüye gitmesi beklenirken, Yeni Güney Galler eyaletinin bazı kesimlerinde de binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başladı.

Bilanço artıyor

Eylül ayından bu yana farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlar nedeniyle iki eyalette 1300’den fazla ev kül oldu.

Acil durum yönetimi yetkilisi Andrew Crisp, halkı mevcut ve muhtemel yeni yangınlara karşı uyararak bir an önce bölgeyi terk etmeye çağırdı. “news.com.au” haberine göre, Avustralya’da eylül ayından bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 20’e yükseldi. Öte yandan, Victoria’da yetkililer, eyalet genelinde yangınlar nedeniyle 28 kişiden haber alınamadığını belirtti.