Dünya Avustralyada parazit alarmı Arılar karantinaya alındı
AVRUPA

Avustralya'da parazit alarmı: Arılar karantinaya alındı

Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sydney'de arı kovanlarında tespit edilen parazitin Yeni Güney Galler eyaletinde de görülmesinin ardından arılar için güvenli bölgeler oluşturuldu. Buna göre biyogüvenlik bölgesi içindeki bekçiler bir sonraki duyuruya kadar kovanları, arıları veya petekleri hareket ettiremeyecekler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avustralyada parazit alarmı: Arılar karantinaya alındı
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Varroa olarak bilinen parazit ilk olarak geçen hafta Sidney yakınlarındaki bir limanda bulundu. Salgının, bal ve gıda üretim endüstrilerine milyonlarca dolara zarar verebileceği söyleniyor.

ÖNLEMLER ALINDI

Yetkililer, Yeni Güney Galler'deki yedi bölgede parazit tespit edildikten sonra salgını sınırlamak için çeşitli biyogüvenlik önlemleri aldı. Buna göre enfekte olmuş yerlerin 10 kilometre yakınında bulunan tüm kovanlar yok edilecek. 25 kilometre içindeki koloniler ise denetlenecek ve izlenecek.

Yeni varyant virüsü tüm arıları yok etme potansiyeline sahip
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Dünya üzerinde insanoğlu Covid-19 ve maymun çiçeği gibi virüslerle savaşırken, diğer yanda hayvanlar da nesilleri için tehlike arz eden hastalıklara karşı direniyor.
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Dünya üzerinde insanoğlu Covid-19 ve maymun çiçeği gibi virüslerle savaşırken, diğer yanda hayvanlar da nesilleri için tehlike arz eden hastalıklara karşı direniyor.<br>
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Almanya'daki Martin Luther Üniversitesi'nde Zooloji bölümünde görev yapan Paxton, Deforme Kanat Virüsü'nün (DWV) son ortaya çıkan varyantının dünya üzerinde tüm arıları yok etme potansiyeli olduğunu söyledi.<br>
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ARILARI HIZLA ÖLDÜRÜYOR<br><br>\"Deforme Kanat Virüsü şu an bal arıları için en büyük tehdit denilebilir\" ifadesini kullanan Paxton, \"Laboratuvar araştırmalarımız gösterdi ki yeni ve daha bulaşıcı bu varyant arıları daha hızlı öldürüyor\" dedi. Arıların kanatlarında ciddi bozukluklara yol açan, ardından da arıları öldüren yeni varyant, en az 20 yıldır bu virüsün mutasyonlarını inceleyen uluslararası araştırmacı grubu tarafından keşfedildi.\" diye konuştu.<br>
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Varyant 'varroa' adı verilen parazitlerle yayılıyor; kovanlara giren ve pupa dönemindeki arıların üzerine yumurtalarını bırakıyor. Analizleri sonucu varyantın Avrupa'da dominant hale gelmeye başladığını doğruladıklarını belirten Paxton, dünyanın geri kalanını kontrol altına almasının ise an meselesi olduğunu vurguladı.
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'DVW-B' adı verilen yeni varyant önce 2000'li yılların başında Avrupa ve Afrika'da görüldü, 2010'da Kuzey ve Güney Amerika'ya sıçradı, 2015'te Asya'ya ulaştı.<br>
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Yeni varyant virüsü tüm arıları yok etme potansiyeline sahip
İklim değişikliği, sıcaklık artışları, böcek ilaçları ve şimdi de 'Deforme Kanat Virüsü'. İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için önemli rol oynayan arılar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Uzmanlar, hayvanlarda görülen bu virüsün son ortaya çıkan varyantının dünya üzerinde tüm arıları yok etme potansiyeli olduğu konusunda uyarıda bulundu.

ZARARI PAHALIYA MAL OLACAK

Yetkililerden Ian McColl, salgının üreticileri yok etmesini durdurmak için bunun kritik olduğunu söyledi. Akarlar yayılmaya devam ederse, zararın bal üretim endüstrisine yılda 70 milyon dolara mal olabileceği tahmin ediliyor.

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