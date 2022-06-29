Avustralya'da parazit alarmı: Arılar karantinaya alındı

Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sydney'de arı kovanlarında tespit edilen parazitin Yeni Güney Galler eyaletinde de görülmesinin ardından arılar için güvenli bölgeler oluşturuldu. Buna göre biyogüvenlik bölgesi içindeki bekçiler bir sonraki duyuruya kadar kovanları, arıları veya petekleri hareket ettiremeyecekler.
Varroa olarak bilinen parazit ilk olarak geçen hafta Sidney yakınlarındaki bir limanda bulundu. Salgının, bal ve gıda üretim endüstrilerine milyonlarca dolara zarar verebileceği söyleniyor.
ÖNLEMLER ALINDI
Yetkililer, Yeni Güney Galler'deki yedi bölgede parazit tespit edildikten sonra salgını sınırlamak için çeşitli biyogüvenlik önlemleri aldı. Buna göre enfekte olmuş yerlerin 10 kilometre yakınında bulunan tüm kovanlar yok edilecek. 25 kilometre içindeki koloniler ise denetlenecek ve izlenecek.
Yetkililerden Ian McColl, salgının üreticileri yok etmesini durdurmak için bunun kritik olduğunu söyledi. Akarlar yayılmaya devam ederse, zararın bal üretim endüstrisine yılda 70 milyon dolara mal olabileceği tahmin ediliyor.