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Dünya

Avustralya'daki kayıp radyoaktif kapsül bulundu

Avustralya’nın alarma geçmesine neden olan 8 milimetrelik kapsülü arama çalışmalarında beklenen haber geldi. Bin 400 km'lik yol boyunca günler süren geniş çaplı aramanın ardından radyoaktif kapsül bulundu.

13:43 . 1/02/2023 Çarşamba
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Avustralya günlerdir Sezyum-137 krizi ile çalkalanıyor.

Avustralya günlerdir Sezyum-137 krizi ile çalkalanıyor.

Newman kenti yakınlarındaki bir maden sahası ile Perth kentinin arasında bir kamyonla taşınırken, kayıp düşen ve içinde Radyoaktif Madde olan küçük kapsül ülkede adeta alarm verilmesine neden olmuştu.


8 mm uzunluğunda ve 6 mm çapında olan silindir kapsülün içinde, radyoaktif Sezyum-137 maddesi olduğu vurgulayan yetkililer halka söz konusu kapsülü bulmaları durumunda 'sakın dokunmayın' uyarısında bulunmuştu.


Yetkililer, kaybolan bölgedeki halkı uyararak maddeye maruz kalmanın radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı çeşitli hastalıklara neden olacağını vurgulamıştı.



Günler süren arama çalışmaları sonuç verdi. Dünyanın umutla beklediği haber geldi.


Uluslararası haber ajansı AFP'de yer alan son dakika haberine göre, 1 bin 400 kilometrelik bir rota boyunca aranan radyoaktif kapsül bulundu.


AFP haberini resmi kaynaklardan alınan bilgiye dayandırdı.


Radyoaktif maddenin, madencilikte ölçüm için kullanıldığı ve silah yapamaya yetecek miktarda olmadığı belirtiliyor.

#Avustralya
#Radyoaktif
#Kapsül
2 saat önce
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Avustralya'daki kayıp radyoaktif kapsül bulundu
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