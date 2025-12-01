Ayılara karşı sigorta paketi

Japonya’da artan ayı saldırıları turizm sektörünü vururken, ülkede bir sigorta şirketi turistik işletmeleri koruyacak özel bir paket hazırladı. Yabani ayıların otel, golf sahası ve kamp alanı gibi tesislere girmesi sonucu oluşan maddi kayıpları karşılayacak sigortanın bu ay satışa sunulacağı duyuruldu. Bu yeni paket rezervasyon iptallerinden kaynaklanan gelir kaybını, elektrikli çit, ayı spreyi gibi koruyucu önlem masraflarını, işletmenin geçici kapanması halinde oluşacak