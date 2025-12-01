Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ayılara karşı sigorta paketi

Ayılara karşı sigorta paketi

04:001/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Japonya’da artan ayı saldırıları turizm sektörünü vururken, ülkede bir sigorta şirketi turistik işletmeleri koruyacak özel bir paket hazırladı. Yabani ayıların otel, golf sahası ve kamp alanı gibi tesislere girmesi sonucu oluşan maddi kayıpları karşılayacak sigortanın bu ay satışa sunulacağı duyuruldu. Bu yeni paket rezervasyon iptallerinden kaynaklanan gelir kaybını, elektrikli çit, ayı spreyi gibi koruyucu önlem masraflarını, işletmenin geçici kapanması halinde oluşacak

10 milyon yen (2,7 milyon TL) kadar zararı karşılayacak. Sigorta primleri işletmenin büyüklüğüne göre 100 bin–500 bin yen (27 bin–136 bin TL) arasında değişecek.


#Japonya
#ayı
#saldırı
#sigorta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir Gecesi 2026 tarihi belli oldu: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet açıkladı