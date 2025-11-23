Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ormanda yavrularıyla gezen ayı fotokapana saldırdı

Ormanda yavrularıyla gezen ayı fotokapana saldırdı

14:4823/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Tarım ve Orman Bakanlığı, fotokapana saldıran ayının görüntülerini, 'Fotokapanı görünce poz vermek yerine küçük bir tartışmaya girmiş' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, fotokapana saldıran ayının görüntülerini, 'Fotokapanı görünce poz vermek yerine küçük bir tartışmaya girmiş' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ormanda 2 yavrusuyla gezen bir ayının fotokapana saldırdığı görüntüleri paylaştı.


YouTube
Ormanda yavrularıyla gezen ayı fotokapana saldırdı
Gündem
23 Kasım, Pazar

Tarım ve Orman Bakanlığı, fotokapana saldıran ayının görüntülerini, 'Fotokapanı görünce poz vermek yerine küçük bir tartışmaya girmiş' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntülerde; ayının 2 yavrusu ile birlikte gezdiği ve ağaçtaki fotokapanı fark ettikten sonra saldırdığı anlar yer aldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Fotokapan
#Ayı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir 500 bin sosyal konut yerleri belli oldu mu? 21 bin 20 TOKİ evleri İzmir’de hangi ilçede var?