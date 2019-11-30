Dünya Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSKnın yol kontrol noktasıyla önlendi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi

Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi

MSB: İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad’ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi.
Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi.

Milli Savunma Bakanlığı soyal medya hesabından açıklama yaptı:

İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad’ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı.

Cerablus'taki bomba yüklü araçla terör saldırısı: 9 sivil yaralandı
DÜNYA
Cerablus'taki bomba yüklü araçla terör saldırısı: 9 sivil yaralandı


HSKden inceleme izni

HSK'den inceleme izni

Ayşe Tuğba Arslan, boşandığı eşi tarafından öldürülmüştü.
İnsanlık düşmanları

İnsanlık düşmanları

​PKK'nın saldırı girişimini TSK engelledi.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Her yer<br> beyaza büründü

Her yer
beyaza büründü

​Fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi.
Çok korktum ama<br>Allah yardım etti

Çok korktum ama
Allah yardım etti

Hattat rolüyle dikkat çeken Öke, yenisafak.com'a konuştu.
Türkiye için <br>tarihi gün

Türkiye için
tarihi gün

Enerjinin İpek Yolu TANAP Avrupa'ya bağlandı.

Rakiplerimiz <br>belli oluyor

Rakiplerimiz
belli oluyor

​EURO 2020'de kura çekimi bugün yapılacak.

Sular çekildi

Sular çekildi

"​İlk kez böyle bir görüntü ile karşı karşıyayız."
Lider doludizgin

Lider doludizgin

​Sivasspor üst üste 5. galibiyetini aldı.
Türkiye uluslararası güç odağı oldu

Türkiye uluslararası güç odağı oldu

​Aliyev'den TANAP'ın açılışında Türkiye'ye övgü dolu sözler.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Türkiye'yi<br> yalnız bıraktınız!

Türkiye'yi
yalnız bıraktınız!

​Bakan Akar'dan NATO'ya sert tepki.
Türkiye'nin konuştuğu seri katil

Türkiye'nin konuştuğu seri katil

Ordulu katil kurbanlarını öldürmeden önce fotoğraflarını çekmiş.
5 eksik

5 eksik

Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu açıklandı.
Hastanede <br>rehin kaldık

Hastanede
rehin kaldık

Hülya Koçyiğit, TVNET ekranlarında Suat Koçer'in sorularını yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.