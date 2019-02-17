Dünya Aynı oyunda ısrarcı
AMERİKA

Aynı oyunda ısrarcı

DEAŞ-PKK oyununun tasarımcılarından ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekme kararını doğru bulmadığını, çünkü DEAŞ’ın henüz yenilmediğini söyledi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Joseph Votel
Joseph Votel

“Açıkçası ben ordunun çekilmesini tavsiye etmezdim. DEAŞ’ın hâlâ liderleri, savaşçıları ve kaynakları var. Bu ağı yok etmek için askeri baskıyı sürdürmek gerekiyor” diyen Votel, ABD desteği olmadan PKK’nın varlık gösteremeyeceğini belirtti. Votel, “Bizim sağladığımız olanaklara, verdiğimiz desteğe ihtiyaçları var. DEAŞ tehdidini kendi başlarına yok etme kapasiteleri yok” dedi. Geçtiğimiz günlerde “DEAŞ’ı bozguna uğrattık” şeklindeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunan Votel, şöyle çark etti: “Onları bozguna uğrattık dediğimde, bu, artık örgütün ABD’ye veya müttefiklerimize doğrudan saldırı yapabilecek kapasiteye sahip olmadığı anlamına gelir. Ama hâlâ çok güçlü bir ideolojiye sahipler, dolayısıyla başkalarını teşvik edebilirler.”

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