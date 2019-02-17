Aynı oyunda ısrarcı

“Açıkçası ben ordunun çekilmesini tavsiye etmezdim. DEAŞ’ın hâlâ liderleri, savaşçıları ve kaynakları var. Bu ağı yok etmek için askeri baskıyı sürdürmek gerekiyor” diyen Votel, ABD desteği olmadan PKK’nın varlık gösteremeyeceğini belirtti. Votel, “Bizim sağladığımız olanaklara, verdiğimiz desteğe ihtiyaçları var. DEAŞ tehdidini kendi başlarına yok etme kapasiteleri yok” dedi. Geçtiğimiz günlerde “DEAŞ’ı bozguna uğrattık” şeklindeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunan Votel, şöyle çark etti: “Onları bozguna uğrattık dediğimde, bu, artık örgütün ABD’ye veya müttefiklerimize doğrudan saldırı yapabilecek kapasiteye sahip olmadığı anlamına gelir. Ama hâlâ çok güçlü bir ideolojiye sahipler, dolayısıyla başkalarını teşvik edebilirler.”