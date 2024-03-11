Ayrılma tehdidi blöf

Eski Başkan Donald Trump’ın NATO’nun ayrılma vaadi ‘blöf’ olarak değerlendirildi. Trump, NATO içerisinde mali yükümlülüklerini yerine getirmediğini düşündüğü müttefiklerden şikayet ederken, ABD’nin NATO’dan ayrılma seçeneğini de değerlendiriyor. Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan uzmanlar ancak Trump’un seçilip böyle bir karar vermesi halinde ABD’nin ticari ve askeri anlamda birçok anlamda gücünü kaybetmesi anlamına geleceğini söylüyor. Trump’ın başkan olması halinde NATO’dan ayrılmasının pek mümkün olmadığını söyleyen kaynaklar, Avrupa ülkelerinin yaşanan çatışma ortamına karşı mevcut çabalarının yeterli olmadığını ve Trump’ın bu ülkelerin kendine çeki düzen vermesini istediği için bu tutumu takındığını söyledi.

ABD’nin bu yönde atacağı olası bir adımın Türkiye’ye etkisi konusunda ise uzmanlar “Türkiye özellikle asker sayısı bakımından Avrupa’nın en kalabalık ordusuna sahip. Ama bunun dışında özellikle savunma sanayiinde yaptığı yatırımlarla kendi kendine yetebileceğini ve çevresine katkı sağlayacağını net bir şekilde gösterdi. Dolayısıyla Türkiye izlediği denge politikası ve stratejik konumuyla hem ABD hem de Rusya ve Çin için çok kıymetli. Bu sebeple ne yaşanırsa yaşansın Türkiye’nin yanında olmak isteyecektir” dedi.