Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan faşist bir devlet
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan faşist bir devlet

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerinin ateşe tutulması nedeniyle Ermenistan'ı "faşist devlet" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Halkın sabrının da bir sınırı var. Biz güçlü bir ordu kurduk. Dağlık Karabağ konusunda geriye bir adım bile atmayacağız. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanmalıdır ve bu konuda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 12 Temmuz'da sınırda yaşanan çatışmaları Ermenistan'ın başlattığını, Ermenistan ordusunun Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerinden birine ani top atışı yaparak saldırıya geçtiğini belirtti.

Azerbaycan ordusunun hemen yanıt vererek şehit askerlerin intikamını aldığını ve şanlı zafer kazandığını vurgulayan Aliyev, "Ermenistan güçleri, bir santimetre Azerbaycan toprağına giremedi ve bunu hiçbir zaman başaramayacak. Tam tersi, biz isteseydik bugün Ermenistan'ın o bölgesinde toprakların büyük kısmını kontrolümüz altına alabilirdik. Fakat böyle bir amacımız yoktu." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
OYNAT 00:49
Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.


Aliyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine de ateş açtığını, 76 yaşındaki bir sivilin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak şunu söyledi:

Bu bir daha Ermenistan'ın faşist bir devlet olduğunu ortaya koyuyor.

"Halkın sabrının bir sınırı var"

Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ için yürütülen anlamsız müzakerelerden bıktığını vurgulayan Aliyev, "Halkın sabrının da bir sınırı var. Biz güçlü bir ordu kurduk. Dağlık Karabağ konusunda geriye bir adım bile atmayacağız. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanmalıdır ve bu konuda kararlıyız." diye konuştu.

Azerbaycan - Ermenistan savaşında sıcak gelişme: Bayraktar SİHA'lar Ermenistan sınırında uçuyor
DÜNYA
Azerbaycan - Ermenistan savaşında sıcak gelişme: Bayraktar SİHA'lar Ermenistan sınırında uçuyor

Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekler için teşekkür eden Aliyev, "Bütün dünya, Türk ve Azerbaycan halkları bizim asıl kardeş olduğumuzu bir daha gördü." ifadesini kullandı.

Aliyev, sınırda çatışmalar başladığında yeterli şekilde faaliyet gösteremeyen Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u eleştirdi. Toplantıda, çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan askerleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimde son durum ne?
DÜNYA
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimde son durum ne?

Abone Ol Google News
FETÖye Erdoğan dinletildi

FETÖ'ye Erdoğan dinletildi

​Teröristlere ABD'de rahat yok.
Allah bu evladın canını alsın

Allah bu evladın
canını alsın

Oğluna isyanı yürekleri dağladı.
Daha bitmedi...

Daha bitmedi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, direnişin 4. yılında millete seslendi.
Altı ilden <br>güzel haber

Altı ilden
güzel haber

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
FETÖ'nün hesap veren ünlüleri

FETÖ'nün hesap veren ünlüleri

Darbe girişimi sonrası açılan davalarda birçok ünlü isim ceza aldı.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Batı Karadeniz ile 12 ilde sağanak bekleniyor.

Trump yeni Twitter'ını buldu: Parler

Trump yeni Twitter'ını buldu: Parler

​Trump destekçilerinin kurduğu platform 2 milyon üyeye ulaştı.

İşte Türkiye'nin 'çekilme' planı

İşte Türkiye'nin 'çekilme' planı

​Erdoğan 'İstanbul Sözleşmesi' için kesin talimat verdi.

Ermenistan sınırında <br>çok sıcak gelişme!

Ermenistan sınırında
çok sıcak gelişme!

TSK'nın Bayraktar SİHA'ları harekete geçti
Dünyayı dar ediyoruz

Dünyayı dar ediyoruz

Erdoğan, Külliye'deki programda şehit ailelerine hitap etti.
İngiltere de anladı

İngiltere de anladı

​Orta Doğu'daki oyunları, Türk İHA'ları bozdu.
Ayasofya'da <br>geri sayım

Ayasofya'da
geri sayım

​Caminin her tarafında ayrı bir çalışma yürütülüyor.

​Mısır Hafter militanlarına 40 kamyon mühimmat gönderdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.