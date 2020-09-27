Pişman olacaklar

Ermenistan’ın aralıksız tahrikleri Güney Kafkasya’da tansiyonu yeniden yükseltti. Azerbaycan, Erivan’a yönelik uyarılarını daha da sertleştirdi. Bakü’de AB’nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar ve beraberindekileri kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın tahrikleri yüzünden bölgede durumun kötüleştiğini söyledi.

DÜNYA Azerbaycan, Ermenistan’a ait İHA’yı vurarak düşürdü

CİDDİ HAZIRLIKLARI VAR

Ermenistan’ın Temmuz ayında saldırdığını, Ağustos ayında da sabotaj ekibi gönderdiğini aktaran Aliyev, şunları kaydetti: “Bu şunu gösteriyor ki Ermenistan savaşa hazırlanıyor. Bunun bir başka göstergesi de bir gönüllüler ordusu kurduklarını duyurmaları ve yapılan açıklamalara göre bu grupların on binlerce kişiden oluşacak olması. On binlerce kişiden oluşan gönüllü ordunun tek bir amacı var - Azerbaycan’a saldırmak. İşgal altındaki topraklarda sözde askeri tatbikatlar düzenliyorlar ki bu da bize karşı bir başka provokasyon.

Azerbaycan Füze ve Topçu Birlikleri kundağı motorlu obüslerle kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi.

ÇOK TEHLİKELİ ADIMLAR

Bütün provokasyonları Ermenistan yapıyor ve bunu kasten yapıyorlar. Minsk Grubu eşbaşkanlarıyla yaptığım görüşmelerde dile getirdiğim, provokasyonlar istenmeyen sonuçlara yol açabilecek çok tehlikeli adımlara yol açıyor. Başka bilgilerimiz var. İstihbarat kaynaklarımıza göre çok ciddi askeri hazırlıklar sürüyor ve askeri güçleri devlet sınırındaki temas hattında yoğunlaşıyor. Durumu izliyoruz ve birçok durumda olduğu gibi Tovuz’da olduğu gibi kendimizi savunacağız. Bize saldırırlarsa pişman olurlar.”

DÜNYA Karabağ'a terör trafiği

ASALA’YI HATIRLATTI

Bir yandan Irak ve Suriye’den topladığı teröristleri işgal altındaki Karabağ’a nakleden Ermenistan diğer yandan ise Tovuz bölgesinde de tacizleri yeniden artırdı. Ermeni ordusu Tovuz’da son 48 saatte ağır makinalı tüfekler, keskin nişancı ve top atışlarıyla ateşkesi 109 kez ihlal etti. Azerbaycan ordusu ise Ermeni tacizlerine top atışları ile karşılık vardı. Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Karabağ’da da attığı yeni adımlarla tansiyonu yükseltme sinyali verdi. Ermeni istihbaratı Karabağ’da yaşayanlara ‘tahliye edilmeye ve önemli eşyaları yanlarında götürmeye hazır olmaları’ talimatını verdi. Benzer bir uyarı da ABD’nin Bakü ve Erivan büyükelçiliklerinden geldi.

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OYNAT 00:49 Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.



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BÖLGEYİ BOŞALTIN

Elçilikler Ermenistan-Azerbaycan temas hattındaki artan gerginliği gerekçe göstererek bu ülkelerde yaşayan ABD vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakü Büyükelçiliğinin açıklamasında, Azerbaycan’daki vatandaşlarından Abşeron Yarımadası dışına çıkmamaları istendi. ABD’nin Erivan Büyükelçiliğinin açıklamasında da Dilijan Ulusal Parkı’nın kuzeyindeki M4 ve M16 kara yollarının doğusu ve Tavush eyaletindeki Gürcistan sınırına kadar olan bölge dahil olmak üzere temas hattı ve sınırın yakınında seyahat etmekten kaçınma çağrısı yapıldı.

Sabrımız tükendi