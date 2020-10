Azerbaycan Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "24 Ekim günü öğleden sonra Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri, cephenin Gubadlı yönünde Ermeni hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağını düşürdü" denildi.

On October 24, in the afternoon, the Azerbaijan Air Defense Units shot down a combat aircraft of the Armenian air force in the Gubadli direction of the front.#KarabakhisAzerbaijan#LongLiveAzerbaijan#LongLiveAzerbaijanArmy — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 24, 2020

